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Gala in Bad Gleichberg

Das sind die Sieger der steirischen Weintrophy

Steiermark
10.04.2026 10:39
Die Schülerinnen Veronika Uhl (li.) und Viktoria Thurner-Seebacher führten durch den Galaabend ...
Die Schülerinnen Veronika Uhl (li.) und Viktoria Thurner-Seebacher führten durch den Galaabend an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

Es ist entschieden: Die Tourismusschulen Bad Gleichenberg kürten zum 29. Mal die feinsten steirischen Tröpferln. Am Donnerstag wurden die Top-Winzer der Weintrophy vor den Vorhang geholt.

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Aus 831 eingereichten Weinen von 169 steirischen Winzern die Besten der Besten herauszufiltern, kann getrost als Qual der Wahl bezeichnet werden. Aber bei der steirischen Weintrophy an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg, die heuer bereits zum 29. Mal über die Bühne gegangen ist, wird nichts dem Zufall überlassen: Eine fast 30-köpfige Expertenjury hat sich über mehrere Tage hinweg – unter notarieller Aufsicht – durch die Weine gekostet und diese nach objektiven Kriterien bewertet. Die Proben sind dabei selbstverständlich anonymisiert.

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Nachdem wir in der „Krone“ vor zwei Wochen bereits die 45 Finalisten-Winzer präsentiert haben, ist jetzt der Vorhang für die Sieger in den 15 Kategorien gefallen – vom klassischen Sauvignon Blanc 2025 über gereifte Riedenweine bis hin zu Rotwein-Spezialitäten. 

Die Sieger nach Kategorien

  • SEKT – Weinbau Retter-Kneissl (Burgunder Reserve)
  • SCHILCHER 2025 – Schilcherweinbau Koch (Schilcher Weststeiermark DAC Klassik)
  • WELSCHRIESLING 2025 Weingut Zweytick (Welschriesling Südsteiermark DAC)
  • WEISSBURGUNDER 2025 – Weingut Leitgeb (Weissburgunder Vulkanland DAC)
  • MUSKATELLER 2025 – Weingut Hiden (Gelber Muskateller)
  • SAUVIGNON BLANC 2025 – Weingut Klug (Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC)
  • BURGUNGER ORTSWEIN DAC 2024 und älter – Weingut Frauwallner (Morillon Vulkanland Steiermark DAC Straden)
  • BURGUNDER RIEDENWEIN DAC 2023 und älter – Weingut Retter-KneisslGrauburgunder Ried Ringkogl
  • SAUVIGNON BLANC ORTSWEIN DAC 2024 und älter – Weingut Tschermonegg (Sauvignon Blanc Gamlitz)
  • SAUVIGNON BLANC RIEDENWEIN DAC 2023 und älter – Weingut Kratzer (Sauvignon Blanc Ried Kittenberg)
  • RIESLING DAC 2025 und älter – Weingut Müller (Riesling Vulkanland Steiermark DAC)
  • TRAMINER DAC 2024 und älter – Weingut Gschaar (Gelber Traminer Klöch)
  • PRÄDIKATSWEIN 2025 und älter – Weingut Domittner (Gewürztraminer Trockenbeerenauslese)
  • BLAUER ZWEIGELT  2024 und älter – Weinbau Wurzinger (Zweigelt Herzblut)
  • ROTWEIN VIELFALT  2024 und älter – Weinhof Tauchmann (Black Pearl Cuvée 5.0)
WEINBAU RETTER KNEISSL: Das oststeirische Traditionsweingut Retter-Kneissl in Löffelbach bei ...
WEINBAU RETTER KNEISSL: Das oststeirische Traditionsweingut Retter-Kneissl in Löffelbach bei Hartberg hat sich heuer bei der Weintrophy gleich zwei Spitzenplätze verdient: In der Kategorie Sekt überzeugten Wolfgang und Christina Retter-Kneissl die Jury mit ihrem prickelnden Burgunder Reserve. Punkten konnten sie zudem in der Kategorie Burgunder Riedenwein DAC 2023 und älter: der Grauburgunder Ried Ringkogel schaffte es auf Platz eins.(Bild: zVg)
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WEINGUT ZWEYTICK: Elena und Christian Zweytick aus dem südsteirischen Unterlupitscheni (Ehrenhausen) hängten mit ihrem Welschriesling Südsteiermark DAC die Konkurrenz ab.(Bild: zVg)
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WEINGUT LEITGEB: Beim Weißburgunder aus der letzten Lese hat das Weingut Leitgeb aus Trautmannsdorf (Bad Gleichenberg) mit dem Weißburgunder Vulkanland DAC die Nase vorne.(Bild: Michaela Lorber)
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WEINGUT HIDEN: Der beste Gelbe Muskateller 2025 der heurigen Bewertung kommt aus der Weststeiermark, vom Weingut und Buschenschank Hiden vulgo Höllerhansl in St. Stefan ob Stainz.(Bild: zVg)
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WEINGUT KRATZER: Dreimal Finalist und strahlender Sieger bei den Sauvignon- Riedenweinen: Weingut und Buschenschank Kratzer aus Heimschuh mit dem Sauvignon Blanc Ried Kittenberg(Bild: zVg)
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WEINGUT GSCHAAR: Einen weiteren Sieg kann sich die Winzerfamilie Gschaar aus Klöch auf die Fahnen heften: Der Gelbe Traminer Klöch war in dieser besonderen Kategorie einsame Spitze.(Bild: TV Region Bad Radkersburg)
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WEINGUT MÜLLER: Als besten Riesling haben die Weinexperten heuer den Riesling Vulkanland Steiermark DAC vom Weingut Müller – Fixstarter bei der Weintrophy – aus Klöch auserkoren.(Bild: zVg)
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SCHILCHERWEINBAU KOCH: Als weststeirisches Aushängeschild darf sich das Weingut Koch aus Bad Schwanberg mit dem Schilcher Weststeiermark DAC Klassik bezeichnen.(Bild: Werner Krug)
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WEINGUT KLUG: In der Kategorie der steirischen Leitsorte holte sich das Weingut Klug in Eichberg-Trautenburg (Leutschach) mit dem Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC den Sieg.(Bild: © foto peter melbinger)
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WEINGUT TSCHERMONEGG: Den Sauvignon Blanc Gamlitz von Tschermonegg in Glanz an der Weinstraße kürten die Juroren zum feinsten Tröpferl der Sauvignon Blanc Ortsweine.(Bild: zVg)
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WEINHOF TAUCHMANN: In der Kategorie Rotwein Vielfalt punktet die Oststeiermark: Der Sieg geht an den Weinhof und Buschenschank Tauchmann aus Söchau für den Black Pearl Cuvée 5.0.(Bild: zVg)
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WEINGUT DOMITTNER: Besonderheiten gab es bei den Prädikatsweinen zu verkosten – die Gewürztraminer Trockenbeerenauslese vom Weingut Domittner in Klöch hat es den Weinexperten dabei besonders angetan.(Bild: zVg)
WEINGUT FRAUWALLNER: In der Kategorie Burgunder Ortswein kristallisierte sich das Weingut ...
WEINGUT FRAUWALLNER: In der Kategorie Burgunder Ortswein kristallisierte sich das Weingut Frauwallner aus Straden mit dem Morillon Vulkanland Steiermark DAC Straden als Sieger heraus.(Bild: zVg)
WEINBAU WURZINGER: Einen „Heimsieg“ setzt es für das Weingut Wurzinger aus Bad Gleichenberg mit ...
WEINBAU WURZINGER: Einen „Heimsieg“ setzt es für das Weingut Wurzinger aus Bad Gleichenberg mit dem Zweigelt Herzblut in der Kategorie Blauer Zweigelt 2024 und älter.(Bild: zVg)

Alleine schon unter den Finalisten zu sein, ist für die Weinbauern ein Renommée – und erst recht, wenn man als Sieger die begehrte Auszeichnung auf den Flaschen führen darf. Denn die Weintrophy hat sich über die Jahre zu einem Gradmesser der steirischen Weinqualität entwickelt und genießt in der Branche hohes Ansehen – wir gratulieren den Gewinnern!

Der Gala-Abend in Bad Gleichenberg
Stelldichein der Top-Winzer

Beim Galaabend für die Sieger der steirischen Weintrophy in Bad Gleichenberg klirrten die Gläser – und es gab Lobeshymnen für die feinen Tröpferln der steirischen Weinbauern

Nicht wenige Gäste und wohl auch einige Weinbauern kamen am Donnerstag direkt vom Steiermark-Frühling in Wien zum Finale der Weintrophy nach Bad Gleichenberg. So etwa auch der Gastgeber, Tourismusschulen-Direktor Alfred Tieber, der ja vor einigen Monaten das Ruder seines langjährigen Vorgängers und Weintrophy-Initiators Peter Kospach übernommen hat. „Steirischer Wein zählt für unsere Absolventen auf der ganzen Welt zu den wichtigsten Aushängeschildern, deswegen ist die Verschränkung von Schülern und Produzenten für uns sehr wichtig“, so Tieber.

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Und dass auch der neue Jahrgang wieder Spitzenweine hervorgebracht hat – darüber herrschte beim Verkosten kein Zweifel: „Lebendig, frisch, animierend und etwas leichter als der letzte – lädt definitiv zum Genießen ein“, urteilt der steirische Weinbauchef Martin Palz. Ins selbe Horn stößt Reinhold Holler, Direktor der Weinbauschule Silberberg: „Sehr zugänglich, aber auch sehr präzise – da haben wir wieder etwas sehr Gutes in den Kellern liegen.“

Seitens der Politik ließ sich der in Wien weilende Landeshauptmann Mario Kunasek von FPÖ-Landtagsabgeordnetem Michael Wagner – auch Vizebürgermeister von Bad Gleichenberg – vertreten. Freilich nicht ohne ÖVP-Ortschef Michael Karl. Zu den Weingläsern griffen u. a. auch die Wirtschaftskammer-Vizechefs Herbert Ritter und Gabi Lechner, Baumeister Hans-Werner Frömmel und TUI-Österreich-Chef Gottfried Math. 

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