Das sind die Sieger der steirischen Weintrophy

WEINBAU RETTER KNEISSL: Das oststeirische Traditionsweingut Retter-Kneissl in Löffelbach bei Hartberg hat sich heuer bei der Weintrophy gleich zwei Spitzenplätze verdient: In der Kategorie Sekt überzeugten Wolfgang und Christina Retter-Kneissl die Jury mit ihrem prickelnden Burgunder Reserve. Punkten konnten sie zudem in der Kategorie Burgunder Riedenwein DAC 2023 und älter: der Grauburgunder Ried Ringkogel schaffte es auf Platz eins. (Bild: zVg)

WEINGUT ZWEYTICK: Elena und Christian Zweytick aus dem südsteirischen Unterlupitscheni (Ehrenhausen) hängten mit ihrem Welschriesling Südsteiermark DAC die Konkurrenz ab. (Bild: zVg)

WEINGUT LEITGEB: Beim Weißburgunder aus der letzten Lese hat das Weingut Leitgeb aus Trautmannsdorf (Bad Gleichenberg) mit dem Weißburgunder Vulkanland DAC die Nase vorne. (Bild: Michaela Lorber)

WEINGUT HIDEN: Der beste Gelbe Muskateller 2025 der heurigen Bewertung kommt aus der Weststeiermark, vom Weingut und Buschenschank Hiden vulgo Höllerhansl in St. Stefan ob Stainz. (Bild: zVg)

WEINGUT KRATZER: Dreimal Finalist und strahlender Sieger bei den Sauvignon- Riedenweinen: Weingut und Buschenschank Kratzer aus Heimschuh mit dem Sauvignon Blanc Ried Kittenberg (Bild: zVg)

WEINGUT GSCHAAR: Einen weiteren Sieg kann sich die Winzerfamilie Gschaar aus Klöch auf die Fahnen heften: Der Gelbe Traminer Klöch war in dieser besonderen Kategorie einsame Spitze. (Bild: TV Region Bad Radkersburg)

WEINGUT MÜLLER: Als besten Riesling haben die Weinexperten heuer den Riesling Vulkanland Steiermark DAC vom Weingut Müller – Fixstarter bei der Weintrophy – aus Klöch auserkoren. (Bild: zVg)

SCHILCHERWEINBAU KOCH: Als weststeirisches Aushängeschild darf sich das Weingut Koch aus Bad Schwanberg mit dem Schilcher Weststeiermark DAC Klassik bezeichnen. (Bild: Werner Krug)

WEINGUT KLUG: In der Kategorie der steirischen Leitsorte holte sich das Weingut Klug in Eichberg-Trautenburg (Leutschach) mit dem Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC den Sieg. (Bild: © foto peter melbinger)

WEINGUT TSCHERMONEGG: Den Sauvignon Blanc Gamlitz von Tschermonegg in Glanz an der Weinstraße kürten die Juroren zum feinsten Tröpferl der Sauvignon Blanc Ortsweine. (Bild: zVg)

WEINHOF TAUCHMANN: In der Kategorie Rotwein Vielfalt punktet die Oststeiermark: Der Sieg geht an den Weinhof und Buschenschank Tauchmann aus Söchau für den Black Pearl Cuvée 5.0. (Bild: zVg)

WEINGUT DOMITTNER: Besonderheiten gab es bei den Prädikatsweinen zu verkosten – die Gewürztraminer Trockenbeerenauslese vom Weingut Domittner in Klöch hat es den Weinexperten dabei besonders angetan. (Bild: zVg)

WEINGUT FRAUWALLNER: In der Kategorie Burgunder Ortswein kristallisierte sich das Weingut Frauwallner aus Straden mit dem Morillon Vulkanland Steiermark DAC Straden als Sieger heraus. (Bild: zVg)