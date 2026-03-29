Steirische Weintrophy: Das sind die Finalisten

Die 29. Ausgabe der steirischen Weintrophy an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg ist in vollem Gange. Jetzt hat die Expertenjury die Finalisten in 15 Kategorien auserkoren. Die Sieger werden bei der großen Gala am 9. April gekürt.
831 eingereichte Weine von 169 steirischen Winzern wurden in der letzten Woche der strengen Bewertung einer Expertenjury unterzogen – wie immer mittels Blindverkostung unter notarieller Aufsicht.
Jetzt stehen die Finalisten in den 15 Kategorien der 29. Ausgabe der steirischen Weintrophy an den Tourismusschulen Bad Gleichenberg fest! (siehe Grafik unterhalb).
Welche Winzer dann als glorreiche Sieger der renommierten Weinbewertung hervorgehen, wird bei der großen Gala am 9. April feierlich verkündet – die „Krone“ wird berichten.
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