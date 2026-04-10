Bei Insolvenzen gibt es „dramatische Entwicklung“

Freilich, an der Spitze der am stärksten betroffenen Branchen befinden sich weiterhin der Bau (30 Firmen), gefolgt vom Handel (27) und der Gastronomie (24). In Summe hat sich im ersten Quartal die Zahl der betroffenen Dienstnehmer auf 1061 beinahe verdoppelt, die Gesamtpassiva haben sich auf 404 Millionen Euro sogar verdreifacht! An der Spitze der Passiva steht dort übrigens das Rohstoff- und Handelsunternehmen LL Ressources aus Graz mit 130 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr 2026 geht das Grazer AKV-Team um Franz Blantz vor etwa 600 eröffneten Firmeninsolvenzen in der Steiermark aus.