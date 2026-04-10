Krieg, Pleiten: Mehrheit der Steirer pessimistisch

Kaum hatte es zaghaft zu sprießen begonnen, brachte der Iran-Krieg das zarte Konjunkturpflänzchen auch schon wieder zum Verdorren: Die Preise an den Zapfsäulen stiegen in den vergangenen Wochen dramatisch an, vor allem Frächter und Pendler beklagen massive finanzielle Belastungen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute Wifo und IHS werden heute ihre Konjunkturprognose vorlegen, mit dem großen Aufschwung rechnet aber niemand. Je länger sich der Nahost-Konflikt hinzieht, umso negativer sind die Auswirkungen auf die heimischen Betriebe.