Aufregung um Deal! Bayern-Star wirbt für Red Bull

Fan-Szene reagiert kritisch

Im deutschen Fußball ist Red Bull vor allem durch RB Leipzig ein Reizthema. Bei den Bayern stößt das Engagement des Getränkeherstellers seit Jahren auf Ablehnung. Ultras protestieren regelmäßig mit Gesängen und Bannern, Auswärtsspiele bei Red-Bull-Klubs werden teilweise boykottiert.