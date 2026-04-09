Aufregung um Deal! Bayern-Star wirbt für Red Bull

Überraschender Deal beim FC Bayern! Alphonso Davies wirbt ab sofort für Red Bull und sorgt damit für ordentlich Diskussionen bei den Fans.
Der kanadische Außenverteidiger machte die Partnerschaft selbst öffentlich. „Ich starte ein neues Kapitel mit Red Bull. Ich bin stolz, ein Teil der Familie zu sein“, schrieb er auf Instagram.
Mit Kappe und Outfit in den Farben des Konzerns sorgte Davies für Verwirrung. Ein Wechsel zu RB Leipzig steht jedoch nicht im Raum.
Fan-Szene reagiert kritisch
Im deutschen Fußball ist Red Bull vor allem durch RB Leipzig ein Reizthema. Bei den Bayern stößt das Engagement des Getränkeherstellers seit Jahren auf Ablehnung. Ultras protestieren regelmäßig mit Gesängen und Bannern, Auswärtsspiele bei Red-Bull-Klubs werden teilweise boykottiert.
Entsprechend deutlich fallen auch die Reaktionen auf Davies’ Sponsoren-Deal aus. „Nein zu RB“, schrieb ein Fan unter seinem Posting. Ein anderer meinte: „Bayern München hasst Red Bull.“
Auch im Dialekt wurde Kritik laut: „Oida, geht‘s no?“
Einige reagieren gelassener: „Solange du nicht nach Leipzig gehst, ist alles fein“, schrieb ein User.
Zadrazil ebenfalls „Gesicht“ von Red Bull
Davies ist nicht der erste Bayern-Profi mit Red-Bull-Verbindung. Auch die ÖFB-Teamkickerin Sarah Zadrazil arbeitet bereits länger mit dem Konzern zusammen.
Eines ist klar: Der Deal sorgt für Gesprächsstoff und trifft bei vielen Fans einen empfindlichen Nerv.
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