Mühevoller Sieg – Wienerberg steht im Cup-Finale!

Stadtliga-Tabellenführer Wienerberg ist der erste Finalist im Sport-Riss Wiener Landescup! Die Favoritner besiegen im Halbfinale Cro-Vienna (2. Landesliga) knapp mit 2:1. Eine Glanzleistung war es zwar nicht – doch im Cup zählt bekanntlich nur das Weiterkommen. Im Video gibt’s die Highlights der Partie.
Stadtligist Wienerberg ist somit der erste Finalist im Wiener Landescup. Im zweiten Halbfinale stehen sich nächsten Dienstag 1980 Wien und der Gersthofer SV aus der 2. Landesliga gegenüber. Auch dieses Spiel wird von fan.at live übertragen.
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