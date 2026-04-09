Mühevoller Sieg – Wienerberg steht im Cup-Finale!

Stadtliga-Tabellenführer Wienerberg ist der erste Finalist im Sport-Riss Wiener Landescup! Die Favoritner besiegen im Halbfinale Cro-Vienna (2. Landesliga) knapp mit 2:1. Eine Glanzleistung war es zwar nicht – doch im Cup zählt bekanntlich nur das Weiterkommen. Im Video gibt’s die Highlights der Partie.