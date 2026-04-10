Im engen Titelrennen hilft den Bullen nur ein Sieg

Aber auch die Bullen-Brust ist jüngst wieder etwas gewachsen. „Wir wollen an unseren Sieg gegen Hartberg anknüpfen, das positive Gefühl mitnehmen und gegen einen Gegner, der gut drauf ist, den nächsten Sieg einfahren“, meinte Frans Krätzig, der in den letzten zwei Partien nicht auf seiner gewohnten Linksverteidigerposition, sondern im Mittelfeld zum Einsatz kam. Für ihn kein Problem: „Ich bin das gewohnt und kann auf vielen Positionen spielen. Ich fühle mich auf dem Platz wohl und gebe, egal wo ich aufgestellt werde, mein Bestes.“ Lob gab es dafür vom Coach. „Flexibel einsetzbare Spieler sind immer gut, wenn man so damit umgeht wie Frans. Er ist ein Typ, der das Spiel versteht, sehr spielintelligent ist und auf verschiedenen Positionen die gleiche Qualität abrufen kann. Aber ich will jetzt auch nicht zu positiv sein“, grinste Beichler.