Nach drei Monaten kam Kater „Pezi“ endlich heim

„Eigentlich ist es unverständlich“

Auch Bettina Hubner, Leiterin des Linzer Tierheims, hätte gerne eine Chippflicht für Katzen: „Wir haben relativ oft Fundkatzen bei uns im Haus. Mit einem Chip würde es nur wenige Minuten dauern, bis wir wissen, wem die Katze gehört. Eigentlich ist es unverständlich, dass es immer noch keine Kennzeichnung und Registrierungspflicht wie bei den Hunden gibt. Es ist oft so, dass zu uns Katzen kommen, die eigentlich Freigänger sind und von woanders stammen. Die Besitzer kommen oft gar nicht auf die Idee auf unserer Tierheim-Homepage nachzusehen.“