Ein „heißer Draht“ zur Familie des Rivalen

Wie lange noch Benjamin Markus den Dress von Hartberg trägt, ist schwer zu sagen – für den slowenischen Mittelfeld-Terrier (einen der Stabilitätsfaktoren im Team von Manfred Schmid) gibt’s Anfragen: Gerüchte über Schottland oder Deutschland machen die Runde. Ehe der 25-jährige Blondschopf, der seinen Marktwert auf 900.000 Euro steigern konnte, aber den nächsten Karriereschritt macht, hat er noch eine Mission: In vier Duellen hat er gegen Sturm noch keinen Punkt erobern können – das soll sich am Sonntag in Graz ändern, denn die Verwandtschaft von Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic blickt genau hin.