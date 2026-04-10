Ein „heißer Draht“ zur Familie des Rivalen

Der steirische Fußball-Gipfel Sturm gegen Hartberg wird am Sonntag (14.30) auch zum Duell der slowenischen „Stabilisatoren“. Hartbergs Transfer-Aktie Benjamin Markus will seinen ersten Sieg gegen Meisterkapitän Jon Gorenc-Stankovic, zu dessen Familie er engen Kontakt hat.
Wie lange noch Benjamin Markus den Dress von Hartberg trägt, ist schwer zu sagen – für den slowenischen Mittelfeld-Terrier (einen der Stabilitätsfaktoren im Team von Manfred Schmid) gibt’s Anfragen: Gerüchte über Schottland oder Deutschland machen die Runde. Ehe der 25-jährige Blondschopf, der seinen Marktwert auf 900.000 Euro steigern konnte, aber den nächsten Karriereschritt macht, hat er noch eine Mission: In vier Duellen hat er gegen Sturm noch keinen Punkt erobern können – das soll sich am Sonntag in Graz ändern, denn die Verwandtschaft von Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic blickt genau hin.
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