Zehn Personen von Feuerwehr in Sicherheit gebracht

Im Zentrum von Kirchdorf/Krems kam es am Donnerstagsvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. In einer Wohnung soll es zu einer Explosion gekommen sein, der Bereich war stark verraucht. Verletzte gab es laut ersten Informationen keine.
Mit dem Einsatzstichwort Explosion/Explosionsgefahr wurden zwei Feuerwehren am Donnerstagvormittag auf den Stadtplatz von Kirchdorf an der Krems gerufen. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine stark verrauchte Wohnung vor und begannen umgehend mit den Lösch- bzw. Belüftungsmaßnahmen.
Niemand verletzt
Rund zehn Personen – auch Gäste und Mitarbeiter eines nahen Gasthauses – mussten von Feuerwehrleuten vorsorglich ins Freie gebracht werden. In der Brandwohnung selbst soll sich niemand mehr befunden haben. Laut ersten Informationen gab es keine Verletzten.
Ermittlungen laufen
Ein Atemschutztrupp konnte den Brandherd rasch lokalisieren und ablöschen. Warum es zu dem Feuer gekommen war, ist unklar. Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.
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