Zehn Personen von Feuerwehr in Sicherheit gebracht

Niemand verletzt

Rund zehn Personen – auch Gäste und Mitarbeiter eines nahen Gasthauses – mussten von Feuerwehrleuten vorsorglich ins Freie gebracht werden. In der Brandwohnung selbst soll sich niemand mehr befunden haben. Laut ersten Informationen gab es keine Verletzten.

Ermittlungen laufen

Ein Atemschutztrupp konnte den Brandherd rasch lokalisieren und ablöschen. Warum es zu dem Feuer gekommen war, ist unklar. Brandermittler der Polizei haben ihre Arbeit vor Ort aufgenommen.