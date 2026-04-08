Motorradlenker (17) gefährdet bei Flucht Fußgänger

Zu der rasanten Verfolgungsjagd kam es um kurz nach 16 Uhr. „In der Innsbrucker Innenstadt stellte eine Polizeistreife einen Motorradfahrer ohne Kennzeichen fest und wollte ihn anhalten“, heißt es von der Exekutive. In weiterer Folge gab der 17-Jährige ordentlich Gas und „ergriff mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht“. Dabei pfiff er auf rote Ampeln, Fahrverbote und sämtliche Anhalteversuche.