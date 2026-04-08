Motorradlenker (17) gefährdet bei Flucht Fußgänger

Eine spektakuläre Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein erst 17-jähriger mongolischer Motorradfahrer in der Tiroler Landeshauptstadt am Mittwoch! Bei seiner Flucht vor dem Blaulicht gefährdete er zahlreiche Fußgänger. Letztlich konnte er von einem Passanten gestoppt werden.
Zu der rasanten Verfolgungsjagd kam es um kurz nach 16 Uhr. „In der Innsbrucker Innenstadt stellte eine Polizeistreife einen Motorradfahrer ohne Kennzeichen fest und wollte ihn anhalten“, heißt es von der Exekutive. In weiterer Folge gab der 17-Jährige ordentlich Gas und „ergriff mit überhöhter Geschwindigkeit die Flucht“. Dabei pfiff er auf rote Ampeln, Fahrverbote und sämtliche Anhalteversuche.
Zum Motiv für seine Flucht konnte der Mongole keine Angaben machen.
Ein Sprecher der Polizei
Zahlreiche Fußgänger gefährdet
„Der 17-Jährige gefährdete zahlreiche Fußgänger und weitere Verkehrsteilnehmer im belebten Innenstadtbereich.“ Seine rasante Flucht führte den Teenager über den Bozner Platz, die Maria-Theresien-Straße, die Leopoldstraße, die Salurner Straße, die Liebererstraße, die Müllerstraße, die Andreas-Hofer-Straße und den Marktplatz.
Anzeige an Staatsanwaltschaft
Erst beim Rennweg konnte der Raser von einem Einheimischen (68) gestoppt werden, als er seine Geschwindigkeit verringern musste. Zum Motiv für seine Flucht konnte der Mongole keine Angaben machen. Er wird an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft und die Verwaltungsbehörden angezeigt.
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