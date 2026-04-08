Fünf Tage kochen die Steirer jetzt die Wiener ein

Die Steiermark lockt bis Sonntag mit musikalischer Unterhaltung, einem VIP-Aufmarsch und einer Johann-Lafer-Koch-Leistungsschau auf den Wiener Rathausplatz. Versprochen wird die „größte Hauben- und Sterne-Dichte der Welt“.
Mehr Steiermark geht nicht. Die 27. Auflage des Steiermark-Frühlings am Wiener Rathausplatz sprengt heuer alle Rekorde. Erstmals werden neben dem Platz beide Parks in Richtung Burgtheater bespielt, erstmals bringen mehr als 1600 Aussteller das steirische Lebensgefühl in die Bundeshauptstadt. „Die Wiener sind die mit Abstand wichtigsten Gäste für die Steiermark. Rechtzeitig vor dem Sommer wollen wir damit Lust auf unser Bundesland machen“, stellt Tourismus-Chef Michael Feiertag klar.
Pünktlich um 17 Uhr öffneten sich am Mittwoch erstmals die Tore. Dafür schickte sich nicht nur der steirische Landeshauptmann, sondern gleich zu Beginn auch der geschäftsführende „Krone“-Chefredakteur und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann an.
„Die größte Hauben- und Sterne-Dichte der Welt“
„Ich glaube, wir haben hier das größte Pop-up-Restaurant mit der größten Hauben- und Sterne-Dichte der Welt“, lächelte Tourismus-Chef Feiertag beim Blick auf die illustre Köche-Schar, die dieser Tage in Wien die (weiß-grünen) Kochlöffel schwingt: von Heinz Reitbauer über Richard Rauch und Andreas Krainer bis zu Johann Lafer.
Den Auftakt machte Christof Widakovich, der mit der Grazer Fleischer-Legende Josef Mosshammer eine steirische Surf-and-Turf-Variante servierte. „Wir leben unseren Genuss, nicht nur am Papier – das kommt auch bei den Wienern an. Die Steirer zelebrieren ihre Kulinarik“, ist Widakovich überzeugt. Am Abend heizte dann auch noch die steirische Erfolgsband Alle Achtung rund um Christian Stani ein.
Lafer kocht mit jungen Herdkünstlern
Bestimmt ein Highlight ist der Auftritt von TV-Starkoch Johann Lafer (ein Steirer). Er moderiert am Freitag ab 14.30 Uhr eine Kochshow, in der vier ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule Bad Gleichenberg gegeneinander antreten. „Damit können wir junge Talente der Gastronomie sichtbar machen, gesunde Ernährung als Zukunftsthema vermitteln, zeigen, wie man traditionelle Küche mit modernen Ernährungskonzepten verbinden kann, und über die Jury mit Social Media zusätzlich unterstützen“, so Lafer über die kleine, große Leistungsschau der steirischen Jung-Herdkünstler.
Der Startschuss zum Steiermark-Frühling fiel bereits Dienstagabend in der Josef-Cocktail-Bar vom 5komma5sinne-Media Haus und der Urlaubsregion Oststeiermark. Mittwochvormittag erfolgte dann die offizielle Taufe der Steiermark-Lok am Hauptbahnhof. „Sogar ich als Kärntner muss zugeben, dass das eine richtig schöne Lok ist, die Lust auf Urlaub in der Steiermark macht“, schmunzelte ÖBB-Chef Andreas Matthä.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.