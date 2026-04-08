Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frühlingsfest startet

Fünf Tage kochen die Steirer jetzt die Wiener ein

Steiermark
08.04.2026 21:15
Der Wiener Rathausplatz steht bis zum Sonntag ganz im Zeichen der Steiermark, ihrer Kulinarik ...
Der Wiener Rathausplatz steht bis zum Sonntag ganz im Zeichen der Steiermark, ihrer Kulinarik und ihres Brauchtums.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Marcus Stoimaier
Porträt von Norman Schenz
Von Marcus Stoimaier und Norman Schenz

Die Steiermark lockt bis Sonntag mit musikalischer Unterhaltung, einem VIP-Aufmarsch und einer Johann-Lafer-Koch-Leistungsschau auf den Wiener Rathausplatz. Versprochen wird die „größte Hauben- und Sterne-Dichte der Welt“. 

0 Kommentare

Mehr Steiermark geht nicht. Die 27. Auflage des Steiermark-Frühlings am Wiener Rathausplatz sprengt heuer alle Rekorde. Erstmals werden neben dem Platz beide Parks in Richtung Burgtheater bespielt, erstmals bringen mehr als 1600 Aussteller das steirische Lebensgefühl in die Bundeshauptstadt. „Die Wiener sind die mit Abstand wichtigsten Gäste für die Steiermark. Rechtzeitig vor dem Sommer wollen wir damit Lust auf unser Bundesland machen“, stellt Tourismus-Chef Michael Feiertag klar.

Pünktlich um 17 Uhr öffneten sich am Mittwoch erstmals die Tore. Dafür schickte sich nicht nur der steirische Landeshauptmann, sondern gleich zu Beginn auch der geschäftsführende „Krone“-Chefredakteur und „Steirerkrone“-Chef Klaus Herrmann an.

Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landeshauptmann Mario Kunasek, „Krone“-Chefredakteur Klaus ...
Landesrätin Simone Schmiedtbauer, Landeshauptmann Mario Kunasek, „Krone“-Chefredakteur Klaus Herrmann mit Ehefrau Karin(Bild: Christian Jauschowetz)

„Die größte Hauben- und Sterne-Dichte der Welt“
„Ich glaube, wir haben hier das größte Pop-up-Restaurant mit der größten Hauben- und Sterne-Dichte der Welt“, lächelte Tourismus-Chef Feiertag beim Blick auf die illustre Köche-Schar, die dieser Tage in Wien die (weiß-grünen) Kochlöffel schwingt: von Heinz Reitbauer über Richard Rauch und Andreas Krainer bis zu Johann Lafer.

Den Auftakt machte Christof Widakovich, der mit der Grazer Fleischer-Legende Josef Mosshammer eine steirische Surf-and-Turf-Variante servierte. „Wir leben unseren Genuss, nicht nur am Papier – das kommt auch bei den Wienern an. Die Steirer zelebrieren ihre Kulinarik“, ist Widakovich überzeugt. Am Abend heizte dann auch noch die steirische Erfolgsband Alle Achtung rund um Christian Stani ein.

Richtig Lust auf die Steiermark: Manuela und Herbert Gangl spielten am Mittwoch bereits mit der ...
Richtig Lust auf die Steiermark: Manuela und Herbert Gangl spielten am Mittwoch bereits mit der Knöpferlstreich auf.(Bild: Christian Jauschowetz)
Christof Widakovich (links) und Josef Mooshammer kochten auf.
Christof Widakovich (links) und Josef Mooshammer kochten auf.(Bild: Christian Jauschowetz)
Christian Stani heizte mit Alle Achtung ein.
Christian Stani heizte mit Alle Achtung ein.(Bild: Christian Jauschowetz)

Lafer kocht mit jungen Herdkünstlern
Bestimmt ein Highlight ist der Auftritt von TV-Starkoch Johann Lafer (ein Steirer). Er moderiert am Freitag ab 14.30 Uhr eine Kochshow, in der vier ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule Bad Gleichenberg gegeneinander antreten. „Damit können wir junge Talente der Gastronomie sichtbar machen, gesunde Ernährung als Zukunftsthema vermitteln, zeigen, wie man traditionelle Küche mit modernen Ernährungskonzepten verbinden kann, und über die Jury mit Social Media zusätzlich unterstützen“, so Lafer über die kleine, große Leistungsschau der steirischen Jung-Herdkünstler.

Michael Feiertag, Andreas Matthä, Astrid Steharnig-Staudinger, Elisabeth Zehentner und Claudia ...
Michael Feiertag, Andreas Matthä, Astrid Steharnig-Staudinger, Elisabeth Zehentner und Claudia Holzer bei der Zugtaufe(Bild: Christian Jauschowetz)

Der Startschuss zum Steiermark-Frühling fiel bereits Dienstagabend in der Josef-Cocktail-Bar vom 5komma5sinne-Media Haus und der Urlaubsregion Oststeiermark. Mittwochvormittag erfolgte dann die offizielle Taufe der Steiermark-Lok am Hauptbahnhof. „Sogar ich als Kärntner muss zugeben, dass das eine richtig schöne Lok ist, die Lust auf Urlaub in der Steiermark macht“, schmunzelte ÖBB-Chef Andreas Matthä.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.04.2026 21:15
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

„Ich dachte, ich träume“: Die Begegnung mit dem Riemenfisch ist für die Meeresbiologin wohl ...
Surrealer Moment
Taucherin trifft plötzlich auf Weltuntergangsfisch
Eine solche Aussicht hatten noch nicht viele Menschen in der Geschichte. 
Crew ist überwältigt
„Artemis II“ liefert jetzt atemberaubende Bilder
Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
140.988 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
137.124 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
134.504 mal gelesen
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1620 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1098 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Gericht
Lugner will 8000 Euro von Notstandshilfebezieher
962 mal kommentiert
Baumeister-Witwe Simone Lugner fordert für Ehrenbeleidigung hohe Entschädigungen.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf