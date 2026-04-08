Fünf Tage kochen die Steirer jetzt die Wiener ein

Lafer kocht mit jungen Herdkünstlern

Bestimmt ein Highlight ist der Auftritt von TV-Starkoch Johann Lafer (ein Steirer). Er moderiert am Freitag ab 14.30 Uhr eine Kochshow, in der vier ausgewählte Schülerinnen und Schüler der Tourismusschule Bad Gleichenberg gegeneinander antreten. „Damit können wir junge Talente der Gastronomie sichtbar machen, gesunde Ernährung als Zukunftsthema vermitteln, zeigen, wie man traditionelle Küche mit modernen Ernährungskonzepten verbinden kann, und über die Jury mit Social Media zusätzlich unterstützen“, so Lafer über die kleine, große Leistungsschau der steirischen Jung-Herdkünstler.