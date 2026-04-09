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Der Held und die Berge

Hier legte Benjamin Karl Grundstein für Karriere

Niederösterreich
09.04.2026 11:00
In der ServusTV-Sendung „Bergwelten“ ist Benjamin Karl am 13. April in „seinen“ Ybbstaler Alpen ...
In der ServusTV-Sendung „Bergwelten“ ist Benjamin Karl am 13. April in „seinen“ Ybbstaler Alpen zu sehen.(Bild: Maximilian Maier)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Benjamin Karl krönte mit einer weiteren Goldenen bei den Olympischen Spielen seine einzigartige Snowboard-Karriere. Den Grundstein dafür hat der Niederösterreicher in der Heimat gelegt – speziell am Ötscher.

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Doppel-Olympiasieger, fünffacher Weltmeister, viermal Gesamtweltcupsieger: Benjamin Karl zählt zu den erfolgreichsten Snowboardern aller Zeiten. Einen wesentlichen Grundstein für seine Erfolge hat der Wilhelmsburger in den Ybbstaler Alpen gelegt.

„Mama hat mich auf jeden Hügel raufgezogen“
Bereits als kleiner Junge konnte der heute 40-Jährige an den Wochenenden mit seiner Mutter Michaela am Ötscher, Hochkar oder Dürrenstein die Launen der Natur kennenlernen, Selbstüberwindung üben und erfahren, wie gut es tut, ganz oben zu stehen. „Meine Mama hat mich auf jeden Hügel raufgezogen. Dementsprechend verbinde ich sehr viel mit der ganzen Gegend“, so Karl.

Bei den Olympischen Spielen in Italien krönte Karl seine großartige Karriere.
Bei den Olympischen Spielen in Italien krönte Karl seine großartige Karriere.(Bild: Christof Birbaumer)

24 Stunden durchgeschlafen
An das erste große Bergerlebnis ihres Sohnes erinnert sich Michaela Karl noch ganz genau: „Wir sind auf den Furgler und ich wollte eigentlich nur eine Runde mit ihm oben gehen und plötzlich ist er mit dem Bergführer losgegangen.“ Rufe seiner Mutter ignorierte Klein-Benjamin. „Ich mag da jetzt raufgehen“, erwiderte er. Und er hat es nach oben geschafft. „Als wir gegen 16 Uhr wieder unten waren, ist er eingeschlafen und hat 24 Stunden durchgeschlafen. Er war fix und fertig. Aber das war so unser erstes großes Bergerlebnis, was unglaublich schön war für uns“, erinnert sich Michaela Karl.

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Für mich hat der Berg oder die Natur sehr viel mit Wettkampf zu tun, mit Abenteuer. Man weiß ja nie, was einen auf dem Berg erwartet.

Benjamin Karl

„Ein Pol der Ruhe“
Durch all die Erlebnisse hat der Berg für den 40-Jährigen eine spezielle Bedeutung bekommen. „Er ist für mich ein Pol der Ruhe und Ausgeglichenheit“, erklärt Karl, der am Fuße des Ötschers geboren wurde. „Ich bin in Schladming in die Schule gegangen und wurde immer ausgelacht, weil ich ja angeblich aus dem Flachland komme, weil sie von der Autobahn aus keine Berge in Niederösterreich gesehen haben“, erinnert er sich. Doch gerade der Ötscher sei ein sehr markanter Berg, vor allem der Aufstieg über den Rauen Kamm zum Gipfel fasziniert das Sport-Ass. Eine Snowboard-Abfahrt über eine der langen Nordrinnen komplettiert die Besonderheit dieser Tour.

Auch Basis für den Radsport
Bis heute zieht es Karl regelmäßig in die Region, in der auch die Basis für Karls zweite Leidenschaft – den Radsport – geschaffen wurde. Denn das Ybbstal bietet umfangreiche Möglichkeiten für Radler aller Art. Mit ServusTV und Alpinist Manfred Hager hat sich Karl zuletzt für eine Dokumentation bei winterlichen Bedingungen in die Ötscher-Nordwand gewagt.

In der Sendung „Bergwelten“ zeigen auch Ex-Skiläuferin Kathrin Zettel und Radprofi Gregor Mühlberger am 13. April ab 20.15 Uhr ihren Weg von der Region in den Spitzensport.

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