Hier legte Benjamin Karl Grundstein für Karriere

„Ein Pol der Ruhe“

Durch all die Erlebnisse hat der Berg für den 40-Jährigen eine spezielle Bedeutung bekommen. „Er ist für mich ein Pol der Ruhe und Ausgeglichenheit“, erklärt Karl, der am Fuße des Ötschers geboren wurde. „Ich bin in Schladming in die Schule gegangen und wurde immer ausgelacht, weil ich ja angeblich aus dem Flachland komme, weil sie von der Autobahn aus keine Berge in Niederösterreich gesehen haben“, erinnert er sich. Doch gerade der Ötscher sei ein sehr markanter Berg, vor allem der Aufstieg über den Rauen Kamm zum Gipfel fasziniert das Sport-Ass. Eine Snowboard-Abfahrt über eine der langen Nordrinnen komplettiert die Besonderheit dieser Tour.