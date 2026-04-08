Dieser Salzburger Legionär steht auf der VSV-Liste

Hinten wird dicht gemacht! Die Adler rüsten in der kommenden Saison in der Abwehr voll auf, wollen auf gleich vier Legionäre setzen. Alex Wall bleibt an Bord, dazu signierte bereits ein 25-jähriger Kanadier. Ein Einser- und Zweier-Verteidiger kommen noch. Darunter könnte ein ehemaliger Salzburg-Crack sein, der auf der Liste ganz weit oben steht. Auch auf der Goalie-Position gibt es News.