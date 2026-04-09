„Erdäpfel werden verschenkt und verfüttert“

Eigentlich müssten die Erdäpfel-Bauern zufrieden sein. Die letzte Saison mit dem feuchten Wetter brachte eine beachtliche Ernte ein. Was jedoch zu einem übersättigten Markt und einem Überschuss führt.
„So eine absurde Situation habe ich noch nie erlebt. Rund fünf Prozent mussten schon vernichtet werden und etwa ein Viertel des Ertrages kann man nicht verkaufen.“ Manfred Schauer schüttelt den Kopf. Rund 200.000 Kilo Erdäpfel erwirtschaftet der Landwirt auf seinen 16 Hektar pro Jahr. Die vergangene, sehr feuchte Saison brachte eine Flut an Kartoffeln sowie einen Markt, der heillos übersättigt ist.
„Wir bekommen gerade mal den halben Preis des letzten Jahres und ein Drittel von 2024. Eine Kostendeckung ist da nicht mehr möglich. Wenn es so weitergeht, wird es schwierig, die Betriebe weiterzuführen“, ist sich Schauer sicher.
Vernichtung muss bezahlt werden
In Deutschland müssen Landwirte für die Vernichtung ihrer Kartoffeln sogar zahlen, Schauer trifft es nicht ganz so hart. Er „verschenkt“ seinen Überschuss. „Mir blutet das Herz, meine Lebensmittel werden an Tiere verfüttert. Ein Kollege aus der Nähe nutzt sie für seine Rinder. Aber trotzdem noch besser, als sie zu vernichten“, so der Obmann der Eferdinger Landl Erdäpfelbauern.
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