„Erdäpfel werden verschenkt und verfüttert“

Vernichtung muss bezahlt werden

In Deutschland müssen Landwirte für die Vernichtung ihrer Kartoffeln sogar zahlen, Schauer trifft es nicht ganz so hart. Er „verschenkt“ seinen Überschuss. „Mir blutet das Herz, meine Lebensmittel werden an Tiere verfüttert. Ein Kollege aus der Nähe nutzt sie für seine Rinder. Aber trotzdem noch besser, als sie zu vernichten“, so der Obmann der Eferdinger Landl Erdäpfelbauern.