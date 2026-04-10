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TIPP DER WOCHE

Mit der Schallaburg zurück in die 80er-Jahre!

Niederösterreich
10.04.2026 12:30
Die Schallaburg, hier noch in herbstlichem Rahmen, wartet ab dem Frühling mit einer ...
Die Schallaburg, hier noch in herbstlichem Rahmen, wartet ab dem Frühling mit einer fantastischen Ausstellung über die 1980er-Jahre.(Bild: Imre Antal)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Am Samstag, 11. April startet auf der Schallaburg im Mostviertel die großartige Ausstellung über die 1980er-Jahre, unter dem Motto „80er – Grenzen waren gestern.“

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Bis 15. November steht die Schallaburg ganz im Zeichen der 1980er-Jahre, einem Jahrzehnt voller Gegensätze, Umbrüche und neuer Möglichkeiten. 

Neonfarben, Popkultur und neue Freiheiten prägten den Alltag. Politische Spannungen, Krisen und Unsicherheiten waren genauso präsent. Mit dem Fall der Berliner Mauer endete das Jahrzehnt. Ein Moment, der vieles veränderte – nicht nur für Europa, sondern auch für viele Menschen ganz persönlich.

Ein zentraler Bestandteil der Ausstellung sind viele Originalobjekte und persönliche Erinnerungsstücke. Ein großer Sammelaufruf erbrachte Gegenstände mit ganz speziellen Geschichten, die alles damit noch viel lebendiger machen. 

Plakate und Buttons der Friedens- oder Umweltbewegung, Zeitungsausschnitte, Erinnerungsalben und Filmposter bringen besondere Eindrücke aus der Zeit. Persönliche Gegenstände aus dem Alltagsleben, wie Schülerkalender, Freundschaftsbücher, Briefe, Reisetickets oder Bastelarbeiten machen die Ausstellung im wahrsten Sinne des Wortes so richtig bunt. 

Aber auch Utensilien wie Kassettenrekorder, Heimkocher, Röhrenfernseher und Eierkocher schaffen Eindruck. Nicht wegzudenken sind natürlich Netzhemden und Aerobic-Outfits!

Besuchen Sie mit Ihrer Familie diese wunderbare Schau und tauchen Sie ein in dieses einzigartige Gefühl einer besonderen Zeit!

Bei Fragen zur Ausstellung – seien es Öffnungszeiten, Anfahrtsrouten und vieles mehr – erreichen Sie das Team der Schallaburg unter buchung@schallaburg.at oder auch telefonisch unter +43 2754 6317-0.

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