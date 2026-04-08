Graz: Warum sich Frauen zum Rennradfahren treffen

Vor allem Einsteiger hätten den Absatz in den vergangenen Jahren in die Höhe getrieben: „Der Hype in den sozialen Medien beschränkt sich nicht auf das Rad, auch der richtige Helm und die passende Ausstattung spielen heute eine große Rolle“, erklärt Schoder. Besonders wichtig beim Einstieg ist die richtige Beratung: „Das Gespräch mit einem Experten im Fachhandel ist essenziell. Dabei sollte man schon wissen, was man ungefähr will. Danach kommt das ,Bike fitting‘, bei dem die Sitzposition richtig angepasst wird. Nur wenn man ordentlich am Rad sitzt, macht es auch Spaß.“