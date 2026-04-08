Junger Lenker schwer verletzt aus Wald gerettet

Mittels automatischer E-Call-Alarmierung wurden die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag auf die B117 bei Admont (Bezirk Liezen) alarmiert. Beim Eintreffen an der Unfallstelle konnten zunächst zwei leicht verletzte Personen (59 und 61) angetroffen werden. Sie gaben an, von einem viel zu schnellen, entgegenkommenden Pkw gestreift worden zu sein, wodurch ihr Fahrzeug ins Schleudern geraten und in den Straßengraben abgekommen sei. Danach sei der Lenker davongefahren.