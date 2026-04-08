Junger Lenker schwer verletzt aus Wald gerettet

Im steirischen Bezirk Liezen kam es am Dienstagnachmittag zu einem schweren Unfall, bei dem ein 22-Jähriger mit seinem Pkw in den Wald geschleudert wurde und sich schwer am Kopf verletzte. Der Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus.
Mittels automatischer E-Call-Alarmierung wurden die Einsatzkräfte am Dienstagnachmittag auf die B117 bei Admont (Bezirk Liezen) alarmiert. Beim Eintreffen an der Unfallstelle konnten zunächst zwei leicht verletzte Personen (59 und 61) angetroffen werden. Sie gaben an, von einem viel zu schnellen, entgegenkommenden Pkw gestreift worden zu sein, wodurch ihr Fahrzeug ins Schleudern geraten und in den Straßengraben abgekommen sei. Danach sei der Lenker davongefahren.
Junger Lenker nicht ansprechbar
Doch die Lage war schlimmer als gedacht: Die Polizisten stellten fest, dass das gesuchte Auto etwas abseits im Wald gelandet war. Der Lenker, ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Liezen, saß noch im Fahrzeug, war jedoch nicht ansprechbar und wies offenbar schwere Verletzungen auf. Unverzüglich wurde ein Notarzt verständigt.
Verdacht auf schwere Kopfverletzungen
Man brachte ihn mit dem Notarzthubschrauber C14 mit Verdacht auf schwere Kopfverletzung in das LKH Linz. Die beiden leicht verletzten Personen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang sind im Gange.
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