Das letzte fehlende Puzzelstück zum Erfolg

Erwartungen übertroffen

„Die Saison ist noch lange, da kann viel passieren. Aber unsere Mannschaft ist höchst motiviert. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns wieder fangen“, ist Obmann Lukas Haindl optimistisch. Der eigentlich die Top 5 als großes Ziel vorgab, mit dieser starken Saison nicht gerechnet hatte.

“Jede Serie nimmt ein Ende“

Bis zur Niederlage gegen Kronberg vor zwei Wochen war man sogar ganze 33 (!) Liga-Spiele en suite ungeschlagen. „Jede Serie nimmt ein Ende. Das ist aber auf jeden Fall etwas, worauf wir sehr stolz sind.“ Einer, der großen Anteil am Erfolgslauf hatte, und im Titelrennen den Unterschied hätte machen könnte, verließ den Verein im Winter in Richtung Sulz: Top-Torschütze Rona Bumba. „Aktuell fehlt uns vorne dieser Goalgetter. Aber wir haben einige Spieler im Kader, die dieses letzte fehlende Puzzlestück werden könnten.“



Kilian Wazik