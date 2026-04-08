Das letzte fehlende Puzzelstück zum Erfolg

Der SV Großebersdorf peilt den zweiten Aufstieg in Folge an, ist aktuell Spitzenreiter in der 1. Klasse Nord. Dabei riss erst vor kurzem eine Monster-Serie, die den Verein noch zittern lässt.
Gelingt dem SV Großebersdorf der direkte Durchmarsch in die Gebietsliga? Aktuell steht der Aufsteiger in der 1. Klasse Nord punktegleich mit Kreuttal auf Rang Eins. Dabei hatte man im Winter bereits fünf Zähler Vorsprung auf den Rest, der Liga-Restart gelang den Kickern mit nur zwei Körnern aus drei Spielen allerdings so überhaupt nicht. Zuletzt gab es nur ein 0:0 gegen Hausbrunn.
Erwartungen übertroffen
„Die Saison ist noch lange, da kann viel passieren. Aber unsere Mannschaft ist höchst motiviert. Ich bin zuversichtlich, dass wir uns wieder fangen“, ist Obmann Lukas Haindl optimistisch. Der eigentlich die Top 5 als großes Ziel vorgab, mit dieser starken Saison nicht gerechnet hatte.
“Jede Serie nimmt ein Ende“
Bis zur Niederlage gegen Kronberg vor zwei Wochen war man sogar ganze 33 (!) Liga-Spiele en suite ungeschlagen. „Jede Serie nimmt ein Ende. Das ist aber auf jeden Fall etwas, worauf wir sehr stolz sind.“ Einer, der großen Anteil am Erfolgslauf hatte, und im Titelrennen den Unterschied hätte machen könnte, verließ den Verein im Winter in Richtung Sulz: Top-Torschütze Rona Bumba. „Aktuell fehlt uns vorne dieser Goalgetter. Aber wir haben einige Spieler im Kader, die dieses letzte fehlende Puzzlestück werden könnten.“
Kilian Wazik
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