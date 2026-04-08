Barcelona „die beste Offensivmannschaft, aber …“

Defensiv anfällig

Tatsächlich ist Barca aufgrund des intensiven Pressings samt hochstehender Abwehrreihe defensiv anfällig. So blieb man in keinem der letzten 13 internationalen Spiele gegentorlos. „Wir wissen, wie wir ihnen wehtun können“, sagt Simeone. Dessen Elf zum vierten Mal im Frühjahr auf Barca trifft, am Samstag in der Liga daheim mit 1:2 verloren hat. „Es wird eine große Herausforderung – aber wir werden bereit sein“, so Simeone, der als Außenseiter ins Hinspiel geht: Atletico hat seit 2022 kein europäisches Auswärts-K.o.-Spiel gewonnen, in einem eben solchen in fünf Versuchen noch nie in Spanien triumphiert. Und ist im Camp Nou seit 2006 sieglos.