„So etwas darf und wird auch nicht mehr passieren“

Neun Gegentreffer nach nur drei Runden in den Top 6, da ist die Austria mit Abstand Schlusslicht. Vor allem die drei Blitztore binnen zehn Minuten und der erneute Plavotic-Ausschluss beim 1:4 gegen den LASK schmerzten, sind nicht schönzureden. „Das ist untypisch für uns. Wir haben es leider wieder nicht geschafft, aus den Fehlern vom 2:5 gegen Sturm zu lernen“, meint Johannes Handl. Der in Linz von der Bank kam, am Sonntag im Heimderby wieder in die Startelf rücken wird.