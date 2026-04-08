„So etwas darf und wird auch nicht mehr passieren“

Die Wiener Austria kassierte in der Meistergruppe bereits neun Gegentore . Zuletzt fehlte die Entschlossenheit …
Neun Gegentreffer nach nur drei Runden in den Top 6, da ist die Austria mit Abstand Schlusslicht. Vor allem die drei Blitztore binnen zehn Minuten und der erneute Plavotic-Ausschluss beim 1:4 gegen den LASK schmerzten, sind nicht schönzureden. „Das ist untypisch für uns. Wir haben es leider wieder nicht geschafft, aus den Fehlern vom 2:5 gegen Sturm zu lernen“, meint Johannes Handl. Der in Linz von der Bank kam, am Sonntag im Heimderby wieder in die Startelf rücken wird.
„Das wird in der Meistergruppe bestraft“
Der Kaltstart gegen die Kühbauer-Truppe wurde analysiert, ist abgehakt. „Der Trainer hat uns klar und deutlich die Fehler aufgezeigt. Der Biss, die letzte Entschlossenheit in den Zweikämpfen hat einfach gefehlt, das wird in der Meistergruppe eben bestraft. So etwas darf und wird uns auch nicht mehr passieren“, sagt Handl.
Beim letzten Duell mit Rapid in Favoriten verteidigte Austria beim 2:0-Sieg top, fanden die Gäste kaum Lösungen. „Dieses Gesicht wollen wir wieder zeigen“, so Handl.
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