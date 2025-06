Beim Gassigehen: Frau entdeckt Weltuntergangsfisch

Tiere sonst nur in immensen Tiefen unterwegs

Bei dem Fund handelt es sich um einen Riemenfisch (Regalecus glesne) – die längste bekannte Knochenfischart der Welt. Der auch als „Weltuntergangsfisch“ bezeichnete Tiefseebewohner lebt in Tiefen von 150 bis über 1000 Metern und wird nur äußerst selten lebend oder tot gesichtet. Robertson fotografierte den Fisch und teilte die Bilder in der Facebook-Gruppe Citizen Scientists of Tasmania, wo der Fund eindeutig identifiziert wurde.