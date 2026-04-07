Mann (23) stach vor Supermarkt auf Bekannten ein

Bei einer Messerattacke wurde ein Afghane (22) von einem Landsmann am Hals und an der Schulter verletzt. Der 23-jährige Täter wurde nach einer Fahndung festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar.
Die blutige Attacke ereignete sich Dienstagnachmittag auf einem Supermarktparkplatz in Pöchlarn im Bezirk Melk: Der 23-Jährige ging mit dem Messer auf einen Landsmann los. Das Opfer wurde am Hals und an der Schulter verletzt, konnte aber noch selbst den Notruf wählen.
Auf der Flucht geschnappt
Während der 22-Jährige ohne lebensbedrohliche Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, konnte der flüchtige Angreifer im Zuge einer Alarmfahndung festgenommen werden. Auch Spezialkräfte der Schnellen Interventionsgruppe waren im Einsatz.
Die Hintergründe der Tat sind vorerst noch unklar. Die beiden Männer sollen sich aber gekannt haben. Die Ermittlungen laufen, die Einvernahmen stehen noch aus.
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