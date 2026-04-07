Liga sperrt Plavotic, Spendlhofer und Diawara

Der Strafsenat der Fußball-Bundesliga hat entschieden! Tin Plavotic, Lukas Spendlhofer und Ousmane Diawara wurden für ein Spiel gesperrt.
Austria-Verteidiger Tin Plavotic ist nach seiner Roten Karte bei der 1:4-Niederlage gegen den LASK vom Strafsenat der Fußball-Bundesliga wegen Verhinderung einer offensichtlichen Torchance für ein Spiel gesperrt worden und muss damit im Derby gegen Rapid am kommenden Sonntag passen.
Aus demselben Grund ist auch Hartbergs Lukas Spendlhofer in der nächsten Partie zum Zuschauen gezwungen. Der Altacher Ousmane Diawara fehlt wegen rohen Spiels ebenfalls ein Match.
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