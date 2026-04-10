Magisches „Butterfly Dance!“ lockt nach Eisenstadt

Jovanotti sorgt für das nötige Italien-Flair

Eine weitere Größe ist der Italiener Jovanotti. Wohl einer der besten „Cantautori“ unseres südlichen Nachbarlandes: Seit den frühen 90er-Jahren macht er tiefgründige Songs aus Gefühlen und Lebenslagen. Sein aktuelles Album „Il corpo umano“ veröffentlichte er voriges Jahr und wird damit auch heuer für tanzbare Energie sorgen. Die britische Disco-Pop-Ikone Sophie Ellis-Bextor erzeugt mit ihrem Dance-Sound wie etwa „Murder on the Dancefloor“ – der im Soundtrack zur Thriller-Kultserie „Saltburn“ 2024 wieder die Hitparaden hochkletterte – für Mörder-Stimmung. Ebenfalls mit dabei ist heuer Soulmusiker Curtis Harding auf seiner ausgedehnten Europatournee.