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Magisches „Butterfly Dance!“ lockt nach Eisenstadt

Burgenland
10.04.2026 05:00
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Entspannte Stimmung im Sommer in Eisenstadt.
Entspannte Stimmung im Sommer in Eisenstadt.(Bild: David Bitzan)
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Einen unvergleichlichen Abend verspricht die Mischung der Künstler, die beim Festival im Schlosspark Esterházy aufspielen. Tickets sollte man sich rechtzeitig vor dem Sommer sichern.

Zu den besten Dance-Nummern durch den Schlosspark Esterházy in Eisenstadt grooven – im Sommer beim „Butterfly Dance!“ möglich. Das Line-up für das Festival am 10. Juli lässt Herzen höher schlagen: Mit dem Headliner „Moby“ wird ein Pionier der elektronischen Musik erwartet. Seine erste Single „GO“ aus 1991 listete das „Rolling Stone“-Magazin als eine der besten Aufnahmen aller Zeiten auf. Er produzierte Hits unter anderen mit David Bowie, Public Enemy oder Daft Punk. Seine Mischung aus sphärischen Klanglandschaften, treibenden Beats und stimmigem Soul wird den Park verzaubern. 

„Moby“ bietet coolen Sound im Schlosspark Esterházy. .
„Moby“ bietet coolen Sound im Schlosspark Esterházy. .(Bild: ZVG/Barracuda Music)

Jovanotti sorgt für das nötige Italien-Flair
Eine weitere Größe ist der Italiener Jovanotti. Wohl einer der besten „Cantautori“ unseres südlichen Nachbarlandes: Seit den frühen 90er-Jahren macht er tiefgründige Songs aus Gefühlen und Lebenslagen. Sein aktuelles Album „Il corpo umano“ veröffentlichte er voriges Jahr und wird damit auch heuer für tanzbare Energie sorgen. Die britische Disco-Pop-Ikone Sophie Ellis-Bextor erzeugt mit ihrem Dance-Sound wie etwa „Murder on the Dancefloor“ – der im Soundtrack zur Thriller-Kultserie „Saltburn“ 2024 wieder die Hitparaden hochkletterte – für Mörder-Stimmung. Ebenfalls mit dabei ist heuer Soulmusiker Curtis Harding auf seiner ausgedehnten Europatournee.

Ashley Slater und „Freak Power“ werden allen einheizen.
Ashley Slater und „Freak Power“ werden allen einheizen.(Bild: Marketa Grimaux)

Jazz und Funk gepaart mit elektronischer Power
Mitreißenden Jazz und Funk wird die britische Band Freak Power mit ihrem charismatischen Frontmann Ashley Slater dem Festival beisteuern. Hinreißend wird sicher auch der Groove-orientierte Auftritt des elektronischen Powertrios Kraak & Smaak Soundsystem aus den Niederlanden: Oscar de Jong, Mark Kneppers und Wim Plug wissen, wie sie die Besucher bestens musikalisch unterhalten und den Abend im Freien mit ihren Sounds unvergesslich machen. Weitere Infos unter www.butterflydance.at

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