Haushalte rüsten gegen Stromschock auf

Die Sonne schickt keine Rechnung – der Strommarkt dafür immer öfter Nervenflattern! Moderne PV-Komplettlösungen mit Speicher bieten ein festes Versorgungs-Schutzschild.
Noch wirken die heimischen Strompreise vergleichsweise stabil. Doch hinter den Kulissen wird längst an Notfallmechanismen gearbeitet. Im Krisenfall soll der Strompreis für einen Grundverbrauch von 2.900 Kilowattstunden zwar gedeckelt werden – alles darüber hinaus könnte jedoch teuer werden. Genau dort beginnt für viele Haushalte die neue Realität.
Gleichzeitig kämpft das Energiesystem bereits mit dem nächsten Paradoxon: An sonnigen Tagen produziert Österreich mittlerweile zeitweise mehr Strom, als überhaupt verbraucht werden kann. Negative Strompreise und massive Belastungen für die Netze sind die Folge. Experten schlagen Alarm: Ohne Speicher droht der Energiewende selbst der Stecker gezogen zu werden.
Die Antwort liegt längst am eigenen Dach – moderne Photovoltaik-Komplettlösungen mit Batteriespeicher. Wer tagsüber Sonnenstrom speichert und abends selbst nutzt, senkt nicht nur den Stromzukauf aus dem Netz drastisch, sondern gewinnt auch ein Stück Kontrolle zurück – über Kosten, Versorgung und Zukunft. Besonders gefragt sind dabei intelligente Speicherlösungen. Denn reine Einspeiseanlagen könnten künftig stärker unter Druck geraten. Haushalte mit Speicher hingegen profitieren doppelt: mehr Eigenverbrauch, mehr Unabhängigkeit und deutlich bessere Planbarkeit der Energiekosten.
Jetzt bis zu 4000 € Förderung möglich
Doch schon am 16. Juni startet die nächste große Förderwelle für Photovoltaik-Anlagen. Bis zu 4.000 Euro Förderung sind möglich. Förderanträge können aber nur gestellt werden, wenn der Netzzugang bereits beantragt wurde. Wer zu lange wartet, könnte am Ende leer ausgehen. Genau hier setzt Krone Sonne an. Das Angebot umfasst moderne PV-Komplettpakete inklusive Speicher – samt kompletter Netz- und Förderabwicklung aus einer Hand. Schnell, unkompliziert und ohne Behördenmarathon!