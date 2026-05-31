Haushalte rüsten gegen Stromschock auf

Jetzt bis zu 4000 € Förderung möglich

Doch schon am 16. Juni startet die nächste große Förderwelle für Photovoltaik-Anlagen. Bis zu 4.000 Euro Förderung sind möglich. Förderanträge können aber nur gestellt werden, wenn der Netzzugang bereits beantragt wurde. Wer zu lange wartet, könnte am Ende leer ausgehen. Genau hier setzt Krone Sonne an. Das Angebot umfasst moderne PV-Komplettpakete inklusive Speicher – samt kompletter Netz- und Förderabwicklung aus einer Hand. Schnell, unkompliziert und ohne Behördenmarathon!