So spart Österreich jetzt Stromkosten

Die Stromwende ist längst auf Österreichs Dächern angekommen. Eine neue Studie zeigt, wie effizient und modern PV-Systeme arbeiten – und welches Potenzial noch ungenutzt ist.
Die Zukunft der Energie liegt längst auf Österreichs Dächern: Moderne Photovoltaik-Anlagen liefern nicht nur Strom, sondern machen Haushalte auch unabhängiger von steigenden Energiepreisen. Entscheidend dabei ist der richtige Speicher. Denn erst damit kann Sonnenstrom auch am Abend oder bei schlechtem Wetter genutzt werden.
Effizienz nahezu auf Rekordniveau
Für Aufsehen sorgt nun eine aktuelle Speicherstudie der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin. Die Forscher untersuchten, wie effizient moderne Stromspeicher tatsächlich arbeiten. Besonders stark schnitt dabei der „Fox ESS PQ-H3- Ultra-10.0“ ab: Das System erreichte einen sogenannten System Performance Index von 97 Prozent und zählt damit zu den effizientesten Speichersystemen seiner Klasse.
Effizienz zahlt sich aus
Vor allem zwei Werte stechen hervor: Der Wirkungsgrad liegt bei mehr als 97,6 Prozent, gleichzeitig verbraucht das System im Stand-by-Modus nur vier Watt Strom. Das bedeutet: Mehr von der selbst erzeugten Sonnenenergie bleibt tatsächlich im Haushalt nutzbar, statt als Energieverlust verloren zu gehen. Gerade das wird immer wichtiger. Denn Österreich steht laut der Internationale Energieagentur weiter vor einer großen Herausforderung: Rund 60 Prozent des Energiebedarfs stammen aus dem Ausland. Steigende Preise, internationale Krisen und unsichere Märkte zeigen zunehmend, wie abhängig viele Länder noch immer von externen Energiequellen sind.
Photovoltaik entwickelt sich zunehmend von der Zukunftstechnologie zur wirtschaftlich sinnvollen Standardlösung. er Strom dort erzeugt, wo er verbraucht wird, macht sich unabhängiger und spart bares Geld. Ein „Zuckerl“ obendrauf: PV-Anlagen rechnen sich oft schon nach wenigen Jahren – und liefern über Jahrzehnte günstigen Strom.