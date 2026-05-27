So spart Österreich jetzt Stromkosten

Effizienz zahlt sich aus

Vor allem zwei Werte stechen hervor: Der Wirkungsgrad liegt bei mehr als 97,6 Prozent, gleichzeitig verbraucht das System im Stand-by-Modus nur vier Watt Strom. Das bedeutet: Mehr von der selbst erzeugten Sonnenenergie bleibt tatsächlich im Haushalt nutzbar, statt als Energieverlust verloren zu gehen. Gerade das wird immer wichtiger. Denn Österreich steht laut der Internationale Energieagentur weiter vor einer großen Herausforderung: Rund 60 Prozent des Energiebedarfs stammen aus dem Ausland. Steigende Preise, internationale Krisen und unsichere Märkte zeigen zunehmend, wie abhängig viele Länder noch immer von externen Energiequellen sind.