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Die Sonne spart Ihnen bares Geld

Krone Sonne
24.05.2026 05:00
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Die neue Generation der Photovoltaik ist leistungsstark, zuverlässig und kosteneffizient.
Die neue Generation der Photovoltaik ist leistungsstark, zuverlässig und kosteneffizient.(Bild: Thomas Horwath)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Auf Österreichs Dächern geht es jetzt Schlag auf Schlag. Photovoltaik liefert immer mehr Leistung und wird erschwinglicher. Jede freie Fläche wird zur Stromquelle fürs Eigenheim. 

Die Sonne schickt jeden Tag gratis Energie auf Österreichs Dächer – und immer mehr Haushalte wollen davon profitieren. Während Strompreise schwanken und viele Menschen bei der nächsten Rechnung zittern, wird Photovoltaik für zahlreiche Familien zur echten Alternative. Denn wer Strom selbst produziert, macht sich unabhängiger vom teuren Netzstrom und spart Monat für Monat bares Geld.

(Bild: Thomas Horwath)

Moderne PV-Anlagen leisten heute deutlich mehr als noch vor wenigen Jahren. Sie verwandeln freie Dachflächen in kleine Kraftwerke direkt am eigenen Zuhause. Der tagsüber erzeugte Sonnenstrom versorgt Geräte genau dort, wo Energie gebraucht wird: etwa Waschmaschine, Wärmepumpe, Küche, Homeoffice oder E-Auto. Statt teurem Strom vom Anbieter fließt damit kostenlose Energie vom Dach ins Haus.

Solar-Revolution: Mehr Leistung für weniger Geld 
Besonders gefragt sind derzeit PV-Komplettlösungen, bei denen Planung, Technik und Installation aus einer Hand kommen. Neue Systeme arbeiten effizienter, smarter und günstiger als frühere Generationen. Gleichzeitig steigt das Interesse an Stromspeichern. Denn ohne Speicher wird überschüssige Sonnenenergie oft ins öffentliche Netz abgegeben – obwohl sie am Abend im eigenen Haushalt gebraucht würde.

Mit modernen Batteriespeichern bleibt die selbst erzeugte Energie im Haus. Der Strom wird tagsüber gespeichert und später genutzt – etwa am Abend, wenn Licht, Fernseher oder Herd laufen. Das senkt den Strombezug zusätzlich und bringt mehr Sicherheit. Viele Systeme verfügen inzwischen sogar über eine Notstromfunktion. Bei einem Stromausfall bleiben wichtige Geräte wie Kühlschrank oder Internet weiter versorgt.

Neue Chance auf Fördergelder vom Staat
Derzeit können sich Haushalte eine Bundesförderung von bis zu 4000 Euro sichern. Besonders wichtig: Ab 16. Juni gibt es erneut eine Förderung, berücksichtigt werden aber nur bereits beim Netz eingereichte Projekte. Fest steht: Photovoltaik entwickelt sich immer mehr vom Technik-Trend zur Geldspar-Lösung für den Alltag. Die Rechnung dahinter ist einfach: Wer Strom selbst produziert, muss weniger teuer zukaufen. Genau deshalb wird die Sonne für viele Haushalte zur vielleicht wichtigsten Energiequelle der Zukunft. Mehr Informationen zu der Bundesförderung und zu modernen Batteriespeichern erhalten Sie HIER.

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