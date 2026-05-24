Die Sonne spart Ihnen bares Geld

Neue Chance auf Fördergelder vom Staat

Derzeit können sich Haushalte eine Bundesförderung von bis zu 4000 Euro sichern. Besonders wichtig: Ab 16. Juni gibt es erneut eine Förderung, berücksichtigt werden aber nur bereits beim Netz eingereichte Projekte. Fest steht: Photovoltaik entwickelt sich immer mehr vom Technik-Trend zur Geldspar-Lösung für den Alltag. Die Rechnung dahinter ist einfach: Wer Strom selbst produziert, muss weniger teuer zukaufen. Genau deshalb wird die Sonne für viele Haushalte zur vielleicht wichtigsten Energiequelle der Zukunft. Mehr Informationen zu der Bundesförderung und zu modernen Batteriespeichern erhalten Sie HIER.