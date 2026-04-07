27 „Töchter“ erzielten 865 Millionen Euro Umsatz

Schuldenberg größer, über 4600 Beschäftigte gezählt

Zeitgleich mit dem Anstieg des Umsatzes und des Anlagevermögens wuchs aber auch der Berg an Schulden, sprich der Darlehensverpflichtungen. Und zwar von 490 Millionen Euro im Jahr 2023 auf 534 Millionen Euro im Jahr 2024. „Der überwiegende Anteil findet sich im Bereich Immobilien und Wohnungswesen, etwa die Hälfte davon in Form von Wohnbauförderungsdarlehen“, heißt es in dem Bericht dazu.