Start-up will für Ordnung im Kinderzimmer sorgen

Kinderleicht für Ordnung sorgen: Mit diesem Motto hat sich das Start-up „poptop“ aus Traiskirchen im Bezirk Baden erneut an eine Lösung für das Kinderzimmer gewagt. Nach einem höhenverstellbaren Schreibtisch, einem Stuhl und einer Lampe haben die Unternehmer, die schon die Kinderfahrradmarke „Woom“ gründeten, nun Aufbewahrungsboxen entworfen. „Wir wollen Schritt für Schritt zu einem ganzheitlichen Konzept für das moderne Kinderzimmer gelangen“, erklärt Christian Bezdeka.