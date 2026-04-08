Start-up will für Ordnung im Kinderzimmer sorgen

Die Gründer des Kinderfahrrads „Woom“ haben mit ihrem neuen Start-up „poptop“ in Traiskirchen ein spezielles Aufbewahrungssystem für Kinder entwickelt. „Nur wenn Aufräumen sichtbar und logisch ist, wird es Teil des Spiels“, sind die Unternehmer überzeugt.
Kinderleicht für Ordnung sorgen: Mit diesem Motto hat sich das Start-up „poptop“ aus Traiskirchen im Bezirk Baden erneut an eine Lösung für das Kinderzimmer gewagt. Nach einem höhenverstellbaren Schreibtisch, einem Stuhl und einer Lampe haben die Unternehmer, die schon die Kinderfahrradmarke „Woom“ gründeten, nun Aufbewahrungsboxen entworfen. „Wir wollen Schritt für Schritt zu einem ganzheitlichen Konzept für das moderne Kinderzimmer gelangen“, erklärt Christian Bezdeka.
Auch beim neuen Aufbewahrungssystem ist für „poptop“ wichtig: Burschen und Mädchen sollen unterstützt werden, Dinge selbst zu tun. „Wenn Aufräumen logisch, sichtbar und erreichbar ist, wird es Teil des Spiels, nicht das Ende davon“, ist Bezdeka überzeugt.
Das System von „poptop“ sieht daher von klassischen Kisten und schwer zugänglichen Regalen ab. Stattdessen setzt es auf verschiedene mobile Container mit Rollen, die mit unterschiedlichen Boxen bestückt werden können. Ohne Deckel. „Denn was verschwindet, wird vergessen“, so Bezdeka.
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