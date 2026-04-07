Gute Frontkamera ist „zentrales Kaufkriterium“

Ob ein Schnappschuss mit Freunden, ein kurzer Videogruß oder ein Clip für Social Media: Gute Selfies sind den meisten Smartphone-Nutzern zunehmend wichtig. Für mehr als zwei Drittel (69 Prozent) gehört eine gute Frontkamera zu den bedeutendsten Features, wenn es um die Kameraeigenschaften ihres Geräts geht.
Damit liegt die Selfie-Kamera noch vor anderen Kameraeigenschaften wie natürlich wirkenden Farben und Kontrasten (65 Prozent), guten Fotos im Dunkeln (61 Prozent) oder einer hohen Megapixel-Zahl (61 Prozent). Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter 1006 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, die im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt wurde.
„Eine gute Frontkamera ist kein nettes Extra mehr, sondern ein zentrales Kaufkriterium. Für viele Nutzerinnen und Nutzer ist entscheidend, dass auch Selfies oder Videoanrufe auf Anhieb in hoher Qualität gelingen“, kommentierte Dr. Sebastian Klöß, Experte für Consumer Technology beim Bitkom, die Ergebnisse.
Neben der Selfie-Tauglichkeit wünschen sich viele vor allem ein Smartphone, das auch von weit entfernten Motiven gute Fotos macht: 60 Prozent achten auf einen starken Zoom, 59 Prozent auf eine hohe Videoauflösung. Selbst Funktionen zum automatischen Verschönern von Aufnahmen sind für mehr als die Hälfte (56 Prozent) relevant. 55 Prozent sind Weitwinkelaufnahmen wichtig.
Vergleichsweise weniger wichtig ist dagegen die reine Anzahl an Kameralinsen, darauf achten 48 Prozent. Nur eine Minderheit erklärt, auf Kamerafunktionen gar nicht zu achten: Zehn Prozent sagen, die Kamera spiele für sie bei der Wahl eines Smartphones keine Rolle. Drei Prozent wollen einfach gute Fotos machen und kennen sich mit den einzelnen Funktionen nicht aus.
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