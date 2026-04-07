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Auf Rosies Spuren

Victoria Swarovski schnappt sich neuen Modeljob

Star-Style
07.04.2026 14:33
Victoria Swarovski ist Falconeris neuer Digital Ambassador für Österreich.
Victoria Swarovski ist Falconeris neuer Digital Ambassador für Österreich.(Bild: Falconeri)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Victoria Swarovski ist ein echter Tausendsassa. Während die 32-Jährige nicht nur als Moderatorin glänzt und sich derzeit auf ihren ESC-Moderations-Job vorbereitet, macht sie auch als Model eine hervorragende Figur. Und macht mit ihrem neuen Model-Deal jetzt sogar Rosie Huntington-Whiteley Konkurrenz.

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Denn auch das britische Topmodel posierte bereits für das Label, das für seine edlen Strickwaren bekannt ist, und stand dafür unter anderem im Winter in Tirol vor der Kamera. Und nun folgt ihr Victoria Swarovski als Falconeris Digital Ambassador für Österreich nach. 

Swarovski fesch auf Instagram
Was das bedeutet? Swarovski inszeniert die aktuelle Fine Icons Kollektion des italienischen Modehauses für Instagram. Die Bilder der Kampagne wurden am Montag veröffentlicht und zeigen die Tirolerin unter anderem in Shirts, Tops und Hosen von Falconeri.

Victoria Swarovski wandelt mit ihrem neuen Modeljob auf den Spuren von Rosie ...
Victoria Swarovski wandelt mit ihrem neuen Modeljob auf den Spuren von Rosie Huntington-Whiteley.(Bild: Falconeri)
Die Moderatorin präsentiert in der Kampagne von Falconeri die Fine Icons Kollektion.
Die Moderatorin präsentiert in der Kampagne von Falconeri die Fine Icons Kollektion.(Bild: Falconeri)

Im Fokus der Kollektion stehen dabei fließende Silhouetten und luxuriöse Materialien, wie Kaschmir Ultrafine, Kaschmir Silkfine und Kaschmir Airfine. Und Swarovski macht in den edlen Stücken von Falconeri eindeutig eine gute Figur!

Bei Falconeri freut man sich über die Zusammenarbeit mit Victoria Swarovski.
Bei Falconeri freut man sich über die Zusammenarbeit mit Victoria Swarovski.(Bild: Falconeri)
Die 32-Jährige macht in den Stücken des italienischen Labels eine fantastische Figur.
Die 32-Jährige macht in den Stücken des italienischen Labels eine fantastische Figur.(Bild: Falconeri)
Falconeri setzt auf hochwertige Materialien, zeitloses Design und dezente Eleganz.
Falconeri setzt auf hochwertige Materialien, zeitloses Design und dezente Eleganz.(Bild: Falconeri)

Ein perfektes Team
Dass Swarovski für die Aufgabe als Digital Ambassador gewonnen werden konnte, freut Falconeri ganz besonders. Denn wie das Label bekannt gab, verkörpert die Moderatorin perfekt die Werte von Falconeri: „hochwertige Materialien, zeitloses Design und dezente Eleganz“.

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„Gleichzeitig bringt Victoria Swarovski frischen Glamour in die digitale Markenwelt und macht die Fine Icons Kollektion zum echten Social-Media-Highlight“, hieß es von Falconeri abschließend.

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