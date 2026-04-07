Victoria Swarovski schnappt sich neuen Modeljob

Victoria Swarovski ist ein echter Tausendsassa. Während die 32-Jährige nicht nur als Moderatorin glänzt und sich derzeit auf ihren ESC-Moderations-Job vorbereitet, macht sie auch als Model eine hervorragende Figur. Und macht mit ihrem neuen Model-Deal jetzt sogar Rosie Huntington-Whiteley Konkurrenz.
Denn auch das britische Topmodel posierte bereits für das Label, das für seine edlen Strickwaren bekannt ist, und stand dafür unter anderem im Winter in Tirol vor der Kamera. Und nun folgt ihr Victoria Swarovski als Falconeris Digital Ambassador für Österreich nach.
Swarovski fesch auf Instagram
Was das bedeutet? Swarovski inszeniert die aktuelle Fine Icons Kollektion des italienischen Modehauses für Instagram. Die Bilder der Kampagne wurden am Montag veröffentlicht und zeigen die Tirolerin unter anderem in Shirts, Tops und Hosen von Falconeri.
Im Fokus der Kollektion stehen dabei fließende Silhouetten und luxuriöse Materialien, wie Kaschmir Ultrafine, Kaschmir Silkfine und Kaschmir Airfine. Und Swarovski macht in den edlen Stücken von Falconeri eindeutig eine gute Figur!
Ein perfektes Team
Dass Swarovski für die Aufgabe als Digital Ambassador gewonnen werden konnte, freut Falconeri ganz besonders. Denn wie das Label bekannt gab, verkörpert die Moderatorin perfekt die Werte von Falconeri: „hochwertige Materialien, zeitloses Design und dezente Eleganz“.
„Gleichzeitig bringt Victoria Swarovski frischen Glamour in die digitale Markenwelt und macht die Fine Icons Kollektion zum echten Social-Media-Highlight“, hieß es von Falconeri abschließend.
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