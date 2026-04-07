Politiker des Umbruchs: Schwarz-Schilling ist tot

Er gilt als der Mann, der den Ausbau des Kabelfernsehens vorantrieb, den Weg für das Privatfernsehen ebnete und die damalige Bundespost mit Reformen in ein neues Zeitalter der Privatisierung führte. Damit war er weit mehr als nur ein „Postminister“. In einer Zeit des Umbruchs wurde er zum politischen Gestalter, dessen Entscheidungen Deutschland bis heute prägen. Auch die Einführung des Mobilfunkstandards GSM fällt in seine Amtszeit.