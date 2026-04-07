200 neue Courts: Thiem und Burgstaller investieren

Die Investorengruppe liest sich hochkarätig, die Pläne sind es ebenso: „smash“ nennt sich das Unternehmen, das bis Ende 2027 200 Padel-Courts in Österreich und anderen Ländern errichten. Prominente Mitstreiter: u.a. Dominic Thiem, Ex-Rapid-Stürmer Guido Burgstaller und Winzer Leo Hillinger.
„Während der Covid-Zeit habe ich meine Leidenschaft für Padel entdeckt – wir haben damals stundenlang mit Freunden gespielt“, lässt sich Dominic Thiem, ehemalige Nummer drei der Tennis-Welt in einer Aussendung zitieren: „Mich hat sofort begeistert, wie schnell man reinkommt und wie viel Spaß dieser Sport in der Gemeinschaft macht. Genau dieses Gefühl hat mich letztlich auch zu ‘smash‘ gebracht – mit dem Ziel, Padel noch mehr Menschen zugänglich zu machen und gleichzeitig mehr Leute für Bewegung zu begeistern.“ Und jetzt sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Vor dem Hintergrund des sich stetig ausbreitenden Padel-Hypes wollen Thiem und Co. nicht weniger, als „Europas führenden Padel-Anbieter“ zu bauen, wie es „Smash“-Gründer Alexander Sommer-Fein formuliert.
Burgstaller: „Perfekter Mix“
Die neuen Anlagen sollen mit „durchdachter Architektur“ beeindrucken und durchwegs als „Panorama-Courts“ glänzen. Auch mit dem Geld von Ex-Kicker Guido Burgstaller. „Padel ist für mich der perfekte Mix aus Wettbewerb und Spaß“, sagt der ehemalige Rapid-Striker, der im Vorjahr die Packler an den Nagel hing: „Es geht (beim Padel-Tennis, Anm.) nicht nur ums Spiel, sondern um die gemeinsame Zeit am Platz.“
Erster Court in Bruck/Leitha
Der erste Standort eröffnet am 20. Mai in Bruck an der Leitha. Weitere Anlagen sind in Planung oder Umsetzung. Aktuell fixiert sind Standorte in Trumau, Mitterndorf und Schwadorf; dazu kommen weitere zehn Locations in Wien, Niederösterreich und Kärnten. Bis Ende 2026 sollen rund 40 Courts entstehen, bis Ende 2027 mehr als 200. Auch in Deutschland.
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