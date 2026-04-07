200 neue Courts: Thiem und Burgstaller investieren

„Während der Covid-Zeit habe ich meine Leidenschaft für Padel entdeckt – wir haben damals stundenlang mit Freunden gespielt“, lässt sich Dominic Thiem, ehemalige Nummer drei der Tennis-Welt in einer Aussendung zitieren: „Mich hat sofort begeistert, wie schnell man reinkommt und wie viel Spaß dieser Sport in der Gemeinschaft macht. Genau dieses Gefühl hat mich letztlich auch zu ‘smash‘ gebracht – mit dem Ziel, Padel noch mehr Menschen zugänglich zu machen und gleichzeitig mehr Leute für Bewegung zu begeistern.“ Und jetzt sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden. Vor dem Hintergrund des sich stetig ausbreitenden Padel-Hypes wollen Thiem und Co. nicht weniger, als „Europas führenden Padel-Anbieter“ zu bauen, wie es „Smash“-Gründer Alexander Sommer-Fein formuliert.