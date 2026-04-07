Der Trend zu Automatenshops breitet sich in Österreich massiv aus. In immer mehr Gemeinden ersetzen vollautomatisierte Verkaufsstellen die klassischen Nahversorger. Nutzen Sie die Möglichkeit, Snacks und Produkte des täglichen Bedarfs rund um die Uhr besorgen zu können?
Einkaufsmöglichkeit an sieben Tagen der Woche, keine Warteschlangen an Kassen und eine einfache Handhabung per Bankomatkarte: Die Vorteile von Automatenshops liegen auf der Hand. Dass dabei der persönliche Kontakt verloren geht, ist für viele allerdings Grund genug, beim traditionellen Nahversorger zu bleiben.
Ihre Meinung ist gefragt!
Nutzen Sie Automatenshops bereits regelmäßig, nur im Notfall, oder verzichten Sie darauf? Fehlt Ihnen dabei das Gespräch mit dem Verkaufspersonal oder schätzen Sie die Unabhängigkeit von Öffnungszeiten? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare!
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