„Kann bei ,Timmys‘ Martyrium nicht mehr zusehen“

„Qualvolles Martyrium“

„Ich konnte es mir einfach nicht anschauen, wie da über das Schicksal eines Lebewesens entschieden wird. Es ist ein unglaublich qualvolles Martyrium, das ,Timmy‘ hier durchmachen muss“, so der Hundebesitzer und Tierliebhaber im Gespräch mit der „Krone“. Und weiter: „Ich habe dem Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern und dessen Sprecher geschrieben und mit ihnen darüber konferiert, wie ich dem Tier gerne helfen wollen würde. Ein Schiff aus Dänemark hätte da die Rettung sein können und genau dafür hätte ich die 30.000 Euro zur Verfügung gestellt. Ich hätte auch 50.000 Euro bereitgestellt, doch das Land musste vorher die Situation prüfen.“