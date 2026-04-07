87-jähriger Fan verstirbt nach Bundesliga-Spiel

„Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintrachtfamilie ist tief betrübt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den betroffenen Angehörigen und Freunden. Unser Dank gilt den Rettungskräften, die zunächst noch so erfolgreich, aber letztlich vergebens um das Leben unseres Anhängers gekämpft hatten und allen Fans und Besuchern für ihr sensibles Gespür, mit dem sie diese Bemühungen begleitet haben“, heißt es in einer Mitteilung der Hessen.