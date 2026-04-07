87-jähriger Fan verstirbt nach Bundesliga-Spiel

Zu einem tragischen Zwischenfall ist es am Sonntag im Bundesliga-Spiel zwischen Frankfurt und Köln (2:2) gekommen. Nachdem ein 87-jähriger Zuschauer auf der Haupttribüne einen Herzstillstand erlitten hatte, verstarb er noch am selben Abend im Krankenhaus.
Zwar hatte das medizinische Personal den Frankfurt-Fan im Stadion erfolgreich reanimieren können, am Montag mussten die „Adler“ jedoch den Tod des Pensionisten bestätigen.
„Wenn ein Mensch vor unseren Augen aus unserer sprichwörtlichen Mitte genommen wird, ist das kaum in Worte zu fassen. Die Eintrachtfamilie ist tief betrübt. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind bei den betroffenen Angehörigen und Freunden. Unser Dank gilt den Rettungskräften, die zunächst noch so erfolgreich, aber letztlich vergebens um das Leben unseres Anhängers gekämpft hatten und allen Fans und Besuchern für ihr sensibles Gespür, mit dem sie diese Bemühungen begleitet haben“, heißt es in einer Mitteilung der Hessen.
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