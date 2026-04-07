Stimmung kippt: Demokratie bei Jugend unter Druck

Die Schule wird von den Jugendlichen zwar als wichtiger Ort demokratischer Bildung erlebt, etwa beim Erlernen von Meinungsvielfalt und Argumentation. Allerdings fehlt es an echter Mitbestimmung. Der Bildungsminister sah darin einen Auftrag an die Schulen, die Demokratiebildung auszubauen – nicht nur an den AHS-Oberstufen, wo dafür mit Herbst 2027 ein eigenes Fach eingeführt wird, sondern auch in den anderen Schulformen. „Politische Bildung darf kein Randthema sein“, betonte er. Mitbestimmung müsse außerdem erlebbar sein. „Demokratie lernt man nicht nur durch ein Lehrbuch oder Theorie, sondern durch Erfahrung und Teilhabe.“