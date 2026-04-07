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Royaler Traumprinz!

James wird zum begehrtesten Junggesellen Englands

Royals
07.04.2026 15:06
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Raunen ging durch die Menge beim Ostergottesdienst in Windsor! Während alle Augen auf den König gerichtet sein sollten, stahl ein junger Mann allen die Show, der bisher fast wie ein Staatsgeheimnis gehütet wurde: James, der Earl of Wessex.

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Während sich sonst alles um Prinzessin Kate und die bekannten Royal‑Stars dreht, rückte am vergangenen Wochenende plötzlich ein anderer junger Blaublüter ins Zentrum der Aufmerksamkeit: James Alexander Philip Theo Mountbatten‑Windsor, Earl of Wessex.

Netz gerät ins Schwärmen
Groß gewachsen, elegant im dunklen Anzug und mit einem überraschend souveränen Auftreten zeigte sich der 18‑jährige Sohn von Prinz Edward und Herzogin Sophie so erwachsen wie nie zuvor. Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: In den sozialen Netzwerken überschlugen sich die schwärmerischen Kommentare.

„James, Earl of Wessex, ist offiziell die neue Obsession des Internets!“ „Der königliche Schwarm: James stiehlt allen das Rampenlicht!“

Der stille Royal, den bisher kaum jemand kannte, ist plötzlich der Shootingstar der jungen Royal-Fans. Beobachter ziehen sogar Vergleiche zu einem jungen Prinz William: charmant, gepflegt, aber dennoch bodenständig.

Prinzessin Kate neben dem neuen begehrtesten royalen Junggesellen Großbritanniens.
Prinzessin Kate neben dem neuen begehrtesten royalen Junggesellen Großbritanniens.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Platz 16 in der Thronfolge
Für britische Zeitungen wie die „Daily Mail“ steht fest: James könnte der neue begehrteste Junggeselle Großbritanniens sein.

Als Neffe von König Charles III. und Cousin von Thronfolger Prinz William gehört er zur ersten Liga der Royals und steht aktuell auf Platz 16 der Thronfolge – direkt hinter seinem Vater Prinz Edward. Eine Position, die ihm Bedeutung verleiht, ohne ihn dem extremen Druck der ersten Reihe auszusetzen. Den Prinzentitel, der ihm als Enkel von Queen Elizabeth zusteht, hat er bisher nicht angenommen, obwohl er sich an seinem 18. Geburtstag dafür hätte entscheiden können. 

Der neue Stern am Windsor-Himmel? Ganz klar: James, der Earl of Wessex.
Der neue Stern am Windsor-Himmel? Ganz klar: James, der Earl of Wessex.(Bild: APA-Images / PA / Aaron Chown)

James möchte weiterhin ein möglichst normales Leben führen – ohne den ständigen Fokus der Medien, der mit einem aktiven Prinzentitel unweigerlich einhergeht. Außerdem steht bereits fest, dass er nie als „Working Royal“ tätig sein wird.

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Der Anti-Harry?
Der junge Earl gilt als einer der absoluten Lieblingsenkel der verstorbenen Queen Elizabeth II., der gerne Zeit mit den Großeltern in Balmoral beim Fliegenfischen im River Dee verbrachte. Seine Bodenständigkeit soll die Queen unendlich geschätzt haben. Kein Vergleich zu Prinz Harry, der in seinem Teenageralter regelmäßig für Schlagzeilen sorgte. 

Ob es bereits eine schon besondere Frau in seinem Leben gibt, darüber schweigt der Palast. Doch für viele steht fest: Dieser Royal ist offiziell auf dem Radar – und dürfte künftig noch für reichlich Herzklopfen sorgen.

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