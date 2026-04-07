James wird zum begehrtesten Junggesellen Englands

Als Neffe von König Charles III. und Cousin von Thronfolger Prinz William gehört er zur ersten Liga der Royals und steht aktuell auf Platz 16 der Thronfolge – direkt hinter seinem Vater Prinz Edward. Eine Position, die ihm Bedeutung verleiht, ohne ihn dem extremen Druck der ersten Reihe auszusetzen. Den Prinzentitel, der ihm als Enkel von Queen Elizabeth zusteht, hat er bisher nicht angenommen, obwohl er sich an seinem 18. Geburtstag dafür hätte entscheiden können.