Mariazell: So geht es nach Ortschef-Abgang weiter

Nachdem der Mariazeller Bürgermeister Helmut Schweiger aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist, will eine Arbeitsgemeinschaft aus SPÖ, Liste A-Z und FPÖ bald die Weichen für eine neue Gemeindeführung stellen.
Letzte Woche wurde überraschend bekannt, dass der Mariazeller Bürgermeister Helmut Schweiger (Liste A-Z) aus gesundheitlichen Gründen zurücktritt.
Wie die Arbeitsgemeinschaft der regierenden Fraktionen aus SPÖ, Liste A-Z und FPÖ nun mitteilt, strebt man eine „rasche Einigung und klares Handeln“ an. In einer zeitnahen außerordentlichen Gemeinderatssitzung sollen die Weichen für die künftige Gemeindespitze gestellt werden.
Demnach soll der bisherige Vize-Ortschef Fabian Fluch (SPÖ) das Amt von Schweiger übernehmen und Wolfgang Höhn (Liste A-Z) soll Vize-Bürgermeister werden. „Mit dieser Einigung bekennen sich alle drei Fraktionen zu Stabilität, Kontinuität und einer konstruktiven Zusammenarbeit“, heißt es in einer Aussendung.
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