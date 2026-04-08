Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit der Steirerkrone

Kommen Sie in die Gänge

Steiermark
08.04.2026 05:00
Werbung
 Jede Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt – und jede Wanderung ist ein Schritt in Richtung ...
 Jede Wanderung beginnt mit dem ersten Schritt – und jede Wanderung ist ein Schritt in Richtung mehr Gesundheit.(Bild: MotionAds)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Die „Steirerkrone“ bringt Sie an die frische Luft. Zusammen mit der Initative Bewegungsrevolution starten wir eine steirische Wanderoffensive, um die Gesundheit der Steirer zu stärken. Bis Juni gibt es jede Woche Gratis-Touren für alle und der Startschuss ist bereits am 11. April mit der Sturm-legende Jakob Jantscher. 

Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen", hat Johann Wolfgang von Goethe einst festgehalten. Als leidenschaftlicherWanderer wusste der Dichter und Denker, dass das Gehen nicht nur die Augen für die Schönheit der Welt öffnet und der Seele gut tut, sondern auch für den Körper viele Vorteile hat. Die Vermittlung dieser Vorteile hat sich die Bewegungsrevolution (eine Initiative des Gesundheitsfonds Steiermark mit den Sportdachverbänden) auf die Fahnen geheftet und bietet in der ganzen Steiermark eine Vielzahl an Aktivitäten an, um Menschen in Bewegung zu bringen.

Lesen Sie auch:
Bewegung kann verschiedene Prozesse im Körper beeinflussen. 
Krone Plus Logo
Acht Gründe für Sport
Mehr Bewegung verschafft Ihrem Körper ein Upgrade
14.02.2026
Mehr Bewegung im Leben
Täglich 10.000 Schritte! So will ich es schaffen
06.03.2026
Leseraktion
Schritte-Challenge: So ging es den Teilnehmern
16.03.2026

Wandernd durch die Steiermark
Gemeinsam mit der „Krone“ startet man diese Woche eine große Wanderoffensive, die bis Juni läuft. Warum braucht es diese? Viele Menschen würden gerne Wandern gehen, wissen aber nicht wo und wie. Und so wurde ein besonderes Paket zusammengestellt: Jede Woche laden Vereine in unterschiedlichen Regionen der Steiermark zu Wanderungen ein. Was sie alle verbindet: Die Teilnahme ist gratis und auch Anfänger sind willkommen.

 Er spielte im Nationalteam und ist eine Sturm-Legende: Jetzt macht Jakob Jantscher Lust auf ...
 Er spielte im Nationalteam und ist eine Sturm-Legende: Jetzt macht Jakob Jantscher Lust auf Bewegung.(Bild: MotionAds)

Für jeden Geschmack ist etwas dabei – von Kräuterwanderungen über historischen Schlösserwanderungen bis hin zu Inklusionswanderungen, an denen auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität teilnehmen können. Und für den Kick-off am 11. April konnte man einen echten Star-Kicker gewinnen: Sturm-Legende Jakob Jantscher lädt zur Wanderung in Fernitz-Mellach. Machen Sie mit und kommen mit uns in die Gänge! Alle Informationen zu allen Wanderungen finden Sie online unter www.diebewegungsrevolution.at

Die Wanderungen im April

  • 11. April: Kick-off mit Jakob Jantscher in Fernitz-Mellach – ohne Anmeldung, Treffpunkt: 10 Uhr vor der VS Fernitz.
  • 17. April: Historische Schlösserwanderung in Ragnitz – ohne Anmeldung, 13.30 Uhr bei der Gemeinde Ragnitz.
  • 24. April: Inklusionswanderung in Trofaiach - mit Anmeldung (0660/6374822), Treffpunkt um15 Uhr beimehemaligen Sporthotel Schelch.
  • 25. April: Wanderung in die Altenbachklamm Oberhaag- mit Anmeldung (Mail: josef_pail@aon.at),Treffpunkt um 10 Uhr, Buschenschank Stelzl.
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
08.04.2026 05:00
Loading
Steiermark

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Warum sich jetzt mehr Menschen ORF-Beitrag sparen
137.218 mal gelesen
Krone Plus Logo
Jetzt lassen sich die Kosten fürs Fernsehen leichter kappen.
Österreich
Stich- und Schusswunden: Frau (38) tot aufgefunden
135.272 mal gelesen
Die Tat hat sich am Ostersonntag in Sooß zugetragen.
Ausland
Abgestürzter Soldat versteckte sich in Felsspalt
128.618 mal gelesen
Das US-Militär hat den Soldaten gerettet, dessen Kampfjet vom Iran abgeschossen worden war ...
Wirtschaft
Trump: „Öffnet verdammte Straße, ihr Mistkerle!“
1266 mal kommentiert
Die Straße von Hormuz steht aktuell im Zentrum des Konflikts.
Außenpolitik
Trumps „vernichtender Angriff“ vorerst vom Tisch
1222 mal kommentiert
Trump drohte, Vance und Pakistan verhandelten – mit Erfolg: Ein Angriff auf den Iran ist derzeit ...
Außenpolitik
Trump: Ohne Deal wird „ganze Zivilisation sterben“
1092 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump hat dem Iran damit gedroht, dass die „ganze Zivilisation sterben“ ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf