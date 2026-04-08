Kommen Sie in die Gänge

Die „Steirerkrone“ bringt Sie an die frische Luft. Zusammen mit der Initative Bewegungsrevolution starten wir eine steirische Wanderoffensive, um die Gesundheit der Steirer zu stärken. Bis Juni gibt es jede Woche Gratis-Touren für alle und der Startschuss ist bereits am 11. April mit der Sturm-legende Jakob Jantscher.