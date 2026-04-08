Kommen Sie in die Gänge

Die „Steirerkrone“ bringt Sie an die frische Luft. Zusammen mit der Initative Bewegungsrevolution starten wir eine steirische Wanderoffensive, um die Gesundheit der Steirer zu stärken. Bis Juni gibt es jede Woche Gratis-Touren für alle und der Startschuss ist bereits am 11. April mit der Sturm-legende Jakob Jantscher.
Nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen", hat Johann Wolfgang von Goethe einst festgehalten. Als leidenschaftlicherWanderer wusste der Dichter und Denker, dass das Gehen nicht nur die Augen für die Schönheit der Welt öffnet und der Seele gut tut, sondern auch für den Körper viele Vorteile hat. Die Vermittlung dieser Vorteile hat sich die Bewegungsrevolution (eine Initiative des Gesundheitsfonds Steiermark mit den Sportdachverbänden) auf die Fahnen geheftet und bietet in der ganzen Steiermark eine Vielzahl an Aktivitäten an, um Menschen in Bewegung zu bringen.
Wandernd durch die Steiermark
Gemeinsam mit der „Krone“ startet man diese Woche eine große Wanderoffensive, die bis Juni läuft. Warum braucht es diese? Viele Menschen würden gerne Wandern gehen, wissen aber nicht wo und wie. Und so wurde ein besonderes Paket zusammengestellt: Jede Woche laden Vereine in unterschiedlichen Regionen der Steiermark zu Wanderungen ein. Was sie alle verbindet: Die Teilnahme ist gratis und auch Anfänger sind willkommen.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei – von Kräuterwanderungen über historischen Schlösserwanderungen bis hin zu Inklusionswanderungen, an denen auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität teilnehmen können. Und für den Kick-off am 11. April konnte man einen echten Star-Kicker gewinnen: Sturm-Legende Jakob Jantscher lädt zur Wanderung in Fernitz-Mellach. Machen Sie mit und kommen mit uns in die Gänge! Alle Informationen zu allen Wanderungen finden Sie online unter www.diebewegungsrevolution.at