Hannibal und die vielen „Krieger“ im Hintergrund

Schnee-Elefanten und die Affen von Gibraltar

Doch zurück zu den Darstellern. Das rund 500 Personen umfassende Ensemble ist natürlich international, wie Regisseur Hubert Lepka der „Krone“ verrät. Aber auch heuer sind wieder zahlreiche Tirolerinnen und Tiroler mit dabei. Wie zum Beispiel die Motocrosser aus dem Mittelgebirge um Bernd Hupfauf, die Skidoofahrer aus Imst und Umgebung mit Willi Schmid an der Spitze. „Die Glider der himmlischen Abteilung rund um Hannibals Traum kommen aus dem Ziller-, Stubai- und Ötztal sowie vom Arlberg unter der Leitung von Daniel Kofler und Flugleiter Hans Huemer“, weiß Organisator Ernst Lorenzi.