77-jähriger Steirer raste zum Sieg bei Bergrallye

Erst ein Jahr ist es her, dass Rupert Schwaiger sich im steirischen St. Andrä-Höch den Sieg in einem Lauf zum Bergrallyecup schnappte. Am Ostermontag schlug er – mit freiem Blick auf die verschneite Koralm – wieder zu. Und verbesserte damit seinen eigenen Rekord als ältester Sieger in der Geschichte der Rennserie.