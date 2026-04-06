77-jähriger Steirer raste zum Sieg bei Bergrallye

Er ist schon 77 Jahre alt, aber noch kein bisschen leise und immer noch pfeilschnell! Am Ostermontag holte sich Rupert Schwaiger beim zweiten Lauf zum steirischen Bergrallyecup den Sieg – und verbesserte damit seinen eigenen Allzeitrekord.
Erst ein Jahr ist es her, dass Rupert Schwaiger sich im steirischen St. Andrä-Höch den Sieg in einem Lauf zum Bergrallyecup schnappte. Am Ostermontag schlug er – mit freiem Blick auf die verschneite Koralm – wieder zu. Und verbesserte damit seinen eigenen Rekord als ältester Sieger in der Geschichte der Rennserie.
Kampf um jede Hundertstelsekunde
Die Entscheidung in einem Hundertstelkrimi um Platz eins fiel erst im letzten der drei Wertungsläufe: Reinhold Taus (2./+0,037 Sek.) und Herbert Perwein (3./+0,071) verpassten den Sieg um nicht einmal eine Zehntelsekunde.
„Nach dem Training dachte ich, schneller geht’s nicht“, gestand der stolze Sieger. „Im zweiten Rennlauf hatte ich dann fast einen Dreher, deswegen bin ich im letzten Lauf gar nicht mehr aufs Ganze gegangen – und trotzdem hat’s geklappt. Ich kann’s kaum glauben.“
Rechbergrennen wartet
Die nächste Aufgabe wartet schon auf Schwaiger: In seinem gelb-grünen Porsche 911 Bi-Turbo wird er am 26. April auch beim „Großen Bergpreis von Österreich“ am Rechberg teilnehmen. Eine Woche davor könnte er in Übersbach seinen Altersrekord im Bergrallyecup weiter verbessern.
Bergrallyecup in St. Andrä-Höch, alle Klassensieger: Rupert Schwaiger (Klasse 1), Peter Probhardt (2a), Michael Auer (2b), Herbert Perwein (3a), Heiko Fiausch (3b), Patrick Mayer (4a), Sebastian Huber (4b), Chris-André Mayer (5a), Florian Neuherz (5b), Stefan Mehlmaier (6); Historische: Dominik Neumann (10), Thomas Tkaletz (11), Jo Krammer (12), Harald Neuherz (13), Patrick Ulz (14), Nino Schanes (15).
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