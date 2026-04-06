Planlose Austria ging bei den Young Violets unter

Einfach unerklärlich, wie sich die Austria bei den Young Violets in Wien präsentierte. Warum sich eine Mannschaft, die aufsteigen will und als Tabellenführer in die Bundeshauptstadt reiste, derartig gehen lässt, bleibt ein ewiges Kabinengeheimnis. Es hatte aus Lustenauer Sicht den Anschein, als würde es sich um ein Freundschaftsspiel handeln. Dazu kam auch noch die Planlosigkeit auf dem Feld. Bevor das Spiel eigentlich so richtig begonnen hatte, lag die Austria bereits mit 0:1 hinten. Hasan Deshishku, Mitglied des U17-Vizeweltmeisterteams, traf nach 31 Sekunden zur Führung für die Hausherren. Die Austria befand sich zu diesem Zeitpunkt noch im kollektiven Schlaf.