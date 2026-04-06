Tirolerin (80) verliert Hab und Gut durch Feuer

Die Sirenen heulten am frühen Ostermontag in der Tiroler Gamsstadt Kitzbühel. Beim Haus, das einer 80-Jährigen gehört, war gegen 6.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. „Die Besitzerin bemerkte das Feuer, konnte das Einfamilienhaus unverletzt verlassen und verständigte die Feuerwehr“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.