Tirolerin (80) verliert Hab und Gut durch Feuer

Ein dunkler Ostermontag ist es für eine Seniorin (80) im Tiroler Kitzbühel. In den frühen Morgenstunden war bei ihrem Haus ein Brand ausgebrochen. Das Gebäude wurde vollständig zerstört. Einziger Trost: Die 80-Jährige blieb unverletzt.
Die Sirenen heulten am frühen Ostermontag in der Tiroler Gamsstadt Kitzbühel. Beim Haus, das einer 80-Jährigen gehört, war gegen 6.30 Uhr ein Brand ausgebrochen. „Die Besitzerin bemerkte das Feuer, konnte das Einfamilienhaus unverletzt verlassen und verständigte die Feuerwehr“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
Die Brandursache wird noch untersucht.
Ein Sprecher der Polizei
Haus vollständig zerstört
Die Löscharbeiten wurden von der Freiwilligen Feuerwehr Kitzbühel durchgeführt. Das Gebäude der Seniorin wurde durch den Brand vollständig zerstört, heißt es. Die Brandursache wird noch untersucht.
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