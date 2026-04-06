Ostern brachte in der Steiermark bis zu 25 Grad

Auch am Ostermontag werden in der Steiermark teils über 20 Grad, im Süden bis zu 23 Grad, erwartet. Im Norden, also im Ennstal, werden es wohl an die 16 Grad werden, im Mariazeller Land eher so 11 Grad. Bis Donnerstag schließt der Meteorologe Niederschläge aus, dafür prognostiziert er viel Sonnenschein. „Die Natur bräuchte natürlich den Regen“, erklärt der Experte. Ab Freitag könnte etwas Regen über das Land ziehen.

Und auch, wenn sich die Sonne die nächsten Tage stark blicken lassen soll, werden die Temperaturen langsam kühler. „Besonders ab Mittwoch wird das spürbar, dass es frischer wird.“ Das heißt: 10 bis 15 Grad. Das kommende Wochenende wird dann wohl wieder freundlicher.