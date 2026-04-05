Earlier than ever
Wanner Wins Record Championship Title with PSV Eindhoven
Austrian national team player Paul Wanner has clinched the Dutch championship early with PSV Eindhoven!
Since closest rival Feyenoord Rotterdam could not manage more than a 0-0 draw at Volendam on Easter Sunday, PSV is now assured of its third consecutive championship.
Now 27-time champions
No team in the Eredivisie has ever clinched the title this early in the year, as the now 27-time champions have done. Eindhoven had taken the lead on Saturday with a 4-3 win over Utrecht, with Wanner playing the full match.
The 20-year-old native of Dornbirn found his place at PSV by late fall at the latest after a bumpy start to the season and was practically always in the lineup starting in late November, never playing fewer than 75 minutes.
He also featured in six Champions League matches, playing the full 90 minutes in each of the last two games against Newcastle United and FC Bayern Munich.
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