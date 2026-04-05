Wanner holt mit PSV Eindhoven Rekord-Meistertitel

Der österreichische Fußball-Teamspieler Paul Wanner hat mit PSV Eindhoven vorzeitig die niederländische Meisterschaft gewonnen!
Weil Verfolger Feyenoord Rotterdam am Ostersonntag nicht über ein 0:0 bei Volendam hinauskam, ist PSV die dritte Meisterschaft in Serie nicht mehr zu nehmen.
Nun 27-facher Meister
So früh im Jahr wie der nun 27-fache Meister holte noch kein Team in der Eredivisie den Titel. Eindhoven hatte am Samstag mit einem 4:3 gegen Utrecht vorgelegt, Wanner spielte durch.
Der 20 Jahre alte gebürtige Dornbirner fand nach holprigem Start in die Saison spätestens im Spätherbst seinen Platz bei PSV und wurde ab Ende November praktisch immer eingesetzt, nie weniger als 75 Minuten.
Auch in der Champions League war er in sechs Partien mit dabei, in den letzten beiden Spielen gegen Newcastle United und den FC Bayern München jeweils über die volle Distanz.
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