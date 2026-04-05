Witzige Idee! Italiener können Trikots eintauschen

Damit auch italienische Fans bei der Fußball-WM einer Nationalmannschaft im passenden Trikot zujubeln können, hat Kanadas Verband den Anhängern der „Azzurri“ ein interessantes Angebot unterbreitet. Italien-Trikots können gegen Kanada-Dressen eingetauscht werden.
„Liebe italienische Fußballfans, wartet nicht noch vier Jahre. Tauscht euer Trikot gegen eines aus Kanada ein“, heißt es in einem Tweet des Verbandes. Wo? In einem Cafe in Torontos Stadtteil – wie sollte es auch anders sein – „Little Italy“.
Und tatsächlich: Bilder in den sozialen Medien zeigen tatsächlich eine lange Schlange vor dem Cafe – Kanada meint es also ernst.
WM erneut ohne Italien
Vergangenen Dienstag hatte Italien das Play-off-Spiel gegen Bosnien im Elfmeterschießen verloren, damit geht eine Weltmeisterschaft zum dritten Mal in Folge ohne unsere Nachbarn über die Bühne ...
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