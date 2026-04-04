Spanish League
Lewandowski leads Barca to a late victory in Madrid!
In the Spanish soccer league, a small turning point in the title race may have occurred on Saturday!
While Real Madrid, without David Alaba, suffered a surprising 1-2 loss at Real Mallorca, FC Barcelona celebrated a 2-1 victory in a tough away match against Atlético Madrid, thereby extending their lead over their archrivals to seven points in the standings.
The Catalans fell behind to a goal by Giuliano Simeone (39th minute), but managed to equalize just three minutes later thanks to Marcus Rashford. The Englishman scored off an assist from Dani Olmo. Shortly before halftime, Atletico’s Nico Gonzalez was shown a red card for a professional foul on Lamine Yamal.
Barcelona’s pressure wasrewardedin the second halfwith a goal fr
In the second half, the match tilted decisively toward the hosts’ goal. The decisive goal came from Robert Lewandowski, who had entered the game shortly before—the Pole chest-trapped a shot from Cancelo that had been parried by goalkeeper Juan Musso and sent it into the net (87th minute).
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